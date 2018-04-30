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30 Nisan 2018 16:41

Tekkeköy’de zabıta ekipleri pazar yerlerini denetledi

Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların gönül rahatlığıyla daha güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ilçe pazarındaki denetimlerini sürdürüyor.

Tekkeköy’de zabıta ekipleri pazar yerlerini denetledi

30 Nisan 2018 16:41


Tekkeköy Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri rutin pazar yeri denetimini ilçe merkezindeki pazaryerinde gerçekleştirdi. Yapılan denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve saklama koşulları gibi daha birçok konu denetlenerek etiket kontrolü yapıldı. Tezgahlardaki etiketleri ve ürünleri dikkatle inceleyen zabıta ekipleri eksik bulunan hususlar konusunda pazarcı esnafını bilgilendirdi.



Halk sağlığı için denetimler aralıksız sürüyor


Halk sağlığı yönünden pazar denetimlerinin büyük önem arz ettiğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Halkımızın sağlığı her şeyin üstündedir. Bizler de ilçe halkımızın aldığı gıda ürünlerinin vatandaşların evlerine, sofralarına en sağlıklı şekilde ulaştırılması konusunda gerekli denetimleri sürdürüyoruz. Pazar yerlerindeki denetimlerde ekiplerimiz ürünlerin son kullanım tarihleri, ürün ambalajları, etiketleri, tazeliği, saklama koşulları ve ürünlerin genel hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı gibi daha bir çok konuda kontrollerini sürdürüyorlar” dedi.


İlçedeki pazarlarının standart niteliklere kavuşturulması, alıcı ve satıcının daha iyi şartlarda buluşturulması amacıyla yapılan denetimlerden vatandaşların memnun olduğunu dile getiren Başkan Togar, “Bugün olduğu gibi bugünden sonra da denetimlerimize aralıksız devem edeceğiz” ifadelerini kullandı.




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