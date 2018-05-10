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10 Mayıs 2018 16:10

Tekkeköy’deki dereler ıslah ediliyor

Tekkeköy Belediyesi ile Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun 7.

Tekkeköy’deki dereler ıslah ediliyor

10 Mayıs 2018 16:10

Bölge Müdürlüğünün koordineli bir şekilde yürüttüğü dere ıslah çalışmaları devam ediyor.


İlçedeki derelerin ıslah çalışmalarının yanında kalıcı çözümler üretmeyi hedefleyen DSİ, devam eden çalışmaların beraberinde yeni ıslah çalışmaları başlatmaya hazırlanıyor. Tekkeköy ilçesindeki dere ıslah çalışmaları kapsamsında Tekkeköy Sevgi Tekkesi Sosyal Tesislerinde yapılan toplantıya Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın yanı sara DSİ Bölge Müdürü Nazmi Koçak, Tekkeköy Belediyesi Başkan Yardımcıları ve Tekkeköy Belediyesi ilgili birim müdürleri katıldı. Yapılan görüşmelerden sonra Tekkeköy merkezde ve ilçenin diğer bölgelerinde bulunan derelerde yerinde incelemelerde bulunuldu.



Dereler yeni görünümüne kavuşuyor


Çevre ve insan sağlığına tehlike arz eden derelerdeki ıslah çalışmalarının koordineli bir şekilde yürütüldüğünü söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizin farklı bölgelerinde başlatılan derelerin ıslah çalışmaları tamamlandığında bu bölgeler çok farklı bir görünüme kavuşacak ve sel baskını tehdidi son bulacak. Yürütülen çalışmalar sonunda, taşkın tehlikesi ortadan kalkacağı gibi çirkin görüntüler oluşturan, çevreye zarar veren ve atıl durumda kalan dereler bambaşka bir görünüme kavuşarak bazılarını da turizme kazandırılmış olacak. Özellikle ilçemiz merkezindeki deremizdeki çalışmalar hızla devam ediyor. Tam manası ile ileriki günlerde çalışmaları tamamlanacak olan deremiz ilçemiz merkezinde muhteşem eşsiz bir turizm alanı olacak. Islah çalışması için emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.




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