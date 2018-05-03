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03 Mayıs 2018 16:48

Tekkeköy’deki okullar ve çevreleri güzelleşiyor

Tekkeköy Belediyesi ilçenin dört bir yanında eğitim veren okulların çevre ve bahçe düzenlemesi ile peyzajı gibi daha birçok alandaki çalışmalarını titizlikle yürütüyor.

Tekkeköy’deki okullar ve çevreleri güzelleşiyor

03 Mayıs 2018 16:48


Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ın göreve geldiği ilk günden itibaren eğitim yuvalarının ve okulların fiziki çevresinin daha üst seviyelere taşınması amacıyla başlattığı çalışmaları aralıksız devam ediyor.



Eğitime destek sürüyor


Gelecek nesillerin çağın bilgi ve becerileri ile donatılmasında önemli rol oynayan eğitim yuvalarının fiziki çevrelerinin en iyi şekle getirilmesini hedeflediklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Göreve geldiğimiz ilk gün itibarıyla üzerine eğildiğimiz en önemli konulardan biri eğitim olmuştur. Yavrularımızın en iyi şekilde eğitim alabilmeleri maksadıyla önemli çalışmalar yürüttük. Dört yılda ilçemizdeki okul sayısını dört kat arttırdık. Okullarımıza her türlü desteği sağladık. Yine ilçemize yeni okullar kazandırılmak maksadıyla imar düzenlemesi, yer tahsisi, arsa üretilmesi, okul yapımı için yatırımcı bulunması ve resmi kurum ile kuruluşlarla temaslar ve görüşmeler yaptık. İlçemiz artık eğitimde marka bir şehir haline geldi” dedi.



Okulların çevresi değişiyor


Yeni okulların ilçeye kazandırılmasının yanında mevcut okulların durumunun iyileştirilmesi maksadıyla çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Başkan Togar, “İlçemizin her köşesinde evlatlarımızın geleceğe hazırlandığı ilim irfan yuvalarımızın her türlü ihtiyacını gidererek öğrencilerimizin en iyi şartlarda eğitim alabilmeleri için elimizden gelenin fazlasını yapmaya gayret ediyoruz. Okullarımızın bakımı, onarımı, boyası, çevre düzenlemesi, peyzajı, perde duvarı, okul bahçelerinin yapımı ve çocuk oyunlarını konuşlandırılması gibi daha birçok farklı alanda çalışmalar yürütmekteyiz. Yine bu kapsamda Kerimbey İlk Ortaokulumuzun etrafının çitle çevrilmesi, bahçesinin düzenlenmesi, peyzajı, spor aletlerinin konuşlandırılması, çocuk oyun alanının yapılması ve diğer gerekli çalışmaları başlattık. İlk olarak öğrencilerimizin ve mahalledeki çocuklarımızın kullanabileceği, oyun oynayacakları çocuk oyun alanını yaptık. Şimdide çevre düzeleme, peyzaj ve bahçe ile ilgili çalışmalarımıza başlamış bulunmaktayız. İlçemizin dört bir yanındaki tüm okullarımızda tespitlerimize ve taleplere göre çalışmalarımız devam etmektedir. Evlatlarımızın geleceği ve eğitimi için bizler her zaman üzerimize düşen görevleri yerine getiriyoruz ve de getirmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.




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