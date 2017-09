Tekkeköy’den Bursa ve Çanakkale gezileri

Tekkeköy Belediyesi gezi otobüsü her hafta bir grubu Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı Bursa ile ecdadın dünyaya “Çanakkale geçilmez” dedirttiği topraklarla buluşturuyor. Tekkeköy halkını tarihiyle ve destan yazılan topraklarla buluşturmanın gururunu yaşadıklarını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Çanakkale en çetin şartlarda bağımsızlık aşkıyla içindeki iman kuvvetiyle yokluklara ve imkansızlıklara karşı kazanılan tarihin sayfalarına altın harflerle ‘Çanakkale geçilmez’ yazdıran büyük bir zaferdir. Atalarımızın vatanı için, milleti için, bayrağı için, bağımsızlığı için gözünü bile kırpmadan canını hiçe sayarak şehadet şerbeti içtiği kanlarıyla destan yazdığı topraklar ile Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı yerleri herkesin gezip görmesi için yaklaşık iki yıl önce başlattığımız gezilerimiz aralıksız devam ediyor. Her Türk evladı atalarının destan yazdığı toprakları gezip görmeli. Geçmişini, tarihini bilen öğrenen bireyler geleceğine daha emin adımlarla ilerler ve sahip çıkar. Bu nedenle bütün evlatlarımızı, analarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi bu topraklara götürerek o ruhu yerinde yaşatmaya çalışıyoruz. Özellikle Çanakkale ve Çanakkale’nin farklı noktalarındaki kahramanlıkları herkes iyi öğrensin diye uzman rehberlerimiz gruplarımıza eşlik ediyor. O mukaddes topraklarda on beşliklerin şehit olması, çocukların savaşması, yokluklarla, açlıkla, susuzlukla düşmana aman vermeyen şehitlerimizin kahramanlık hikayelerini dinleyenler göz yaşlarını tutamıyorlar. Tur otobüslerimiz ile geziye giden vatandaşlarımız gezilerinden döndüğünde dinlediklerini o günleri yaşamışlar gibi etrafındakilerle paylaşıyorlar. Tekkeköy Belediyesi olarak bizler tarihimizi anlatmak ve geçmişimizde ilham almak için başlatmış olduğumuz bu sosyal sorumluluk projesinden çok güzel dönütler alıyoruz. Vatandaşlarımızın yorumları ve gezi dönüşü izleminleri bizlere en güzel teşekkür oluyor” dedi.