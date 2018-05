Tekkeköy’den fark oluşturan sosyal belediyecilik

Sosyal Belediyecilik anlamında örnek bir yönetim anlayışı sergilediklerini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Bugüne kadar ilçemizin farklı mahallelerinde kırkın üzerinde prefabrik ev inşa edilerek ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik. İlçemizde yaşayan tüm halkımızın en iyi şartlarda hayatını idame ettirebilmesi için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Özellikle ihtiyaç sahibi ailelerimize ayrı bir hassasiyetle yaklaşıyor ve her durumda yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Yiyecek, giyecek, sağlık, gıda, eğitim, barınma ve daha birçok yardımın yanında maddi imkanı olmayan ailelerimizin oturulamayacak durumdaki evlerinin yerine prefabrik ve betonarme evler inşa ederek sıcacık yuvalarda hayatlarını devam ettirmelerini sağlıyoruz. İlçemizde dört yıl içerisinde tadilat, onarım, bakım, malzeme yardımı, konteyner ve betonarme evlerin yanında kırkın üzerinde prefabrik ev yaparak ihtiyaç sahibi ailelerimize teslim ettik” dedi.

Her alanda sosyal belediyecilik

Sağlıkla ilgili birçok yardım faaliyeti de yürüttüklerine dikkat çeken Başkan Togar, “İlçemizde yaşayan bireylerin sağlığı her şeyden önde gelir. Bizlerde vatandaşlarımızın sağlıklı yaşam sürdürmeleri ve karşılaştıkları sorunlara anında müdahil olabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımızı doktora hasta taşıma aracıyla götürüp tekrar geri alıyoruz. İlaçlarını ve hastane ile ilgili masraflarını ödemeye çalışıyoruz. Her yıl iki yüze yakın çocuğumuzu sünnet ettirerek evlatlarımızın ve ailelerinin mutluluğunu da paylaştık. Evlerinde yemek yapamayan yalnız yaşayan vatandaşlarımıza her gün sıcak yemek yardımında bulunuyoruz. Hayır Çarşımız vasıtasıyla ihtiyaç sahibi ailelerimizin kıyafet ihtiyacını karşılıyoruz. Öğrencilerimize kırtasiye ve okul malzemesi başta olmak üzere burs desteği veriyoruz. Engelli vatandaşlarımıza akülü ve tekerlekli sandalye yardımında bulunuyoruz. Evden çıkamayan yaşlı ve hastalara evde kuaförlük hizmeti sunduk. İlçemizde dünyaya yeni gözlerini açan bebeklere hoş geldin demek aile bütçesine bir nebze olsun katkı sağlayıp, ailenin mutluluğunu paylaşmak için yeni bebeği olan ailelere hoş geldin bebek seti ulaştırdık” ifadelerini kullandı.

Her ay aralıksız yardım

Tekkeköy Belediyesi olarak Ramazan ayında ve her ay düzenli olarak erzak ve gıda dağıtımında bulunduklarına dikkat çeken Togar, “İlçemizde yaşayan elli bin nüfusun tamamının taleplerini karşılamamızın yanında ihtiyaç sahiplerine daha özenle davranarak ihtiyaçlarını gideriyoruz. Yapmış olduğumuz insan odaklı hizmetlerimizin karşısında ailelerimize vatandaşlarımıza bir nebze olsun yardımcı olmak, hayatlarını kolaylaştırmak adına çalışmalarımızı ve projelerimizi sürdüreceğiz. Mahallelerimizde yapmış olduğumuz sosyal doku anketi çalışmaları neticesinde ihtiyaç sahiplerinin tüm ihtiyaçlarının giderilmesinin yanında özellikle evleri oturulmayacak durumda olan bütün ailelerimizi sıcacık, huzur dolu evlere kavuşturmaya bugün olduğu gibi bugünden sonrada devam edeceğiz” şeklinde konuştu.