Tekkeköy'den vatanın dört bir yanına tur

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın göreve gelmesiyle vatanın dört bir yanına başlattığı kültür, tarih ve maneviyat yüklü gezi turları devam ediyor.

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar tarafından 2014 yılının sonlarında uygulamaya konulan başta ecdadın destan yazdığı Çanakkale olmak üzere Türkiye'nin dört bir köşesine düzenlenen kültür turları birçok belediyeye örnek oldu.

İlçe halkının merak ettikleri halde gidip göremedikleri tarihi, turistlik, kültürel ve doğal güzelliklerin yanında ecdadın destan yazdığı topraklara turların devam ettiğini söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Vatandaşlarımızı fotoğraflarda veya filmlerde, belgesellerde gördükleri, merak edipte gidemedikleri yerlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Doğası, tarihi, kültürü ve daha birçok değeri ile insanları mıknatıs gibi kendine çeken ülkemiz her türlü güzellikleri bünyesinde barındıran eşsiz bir cennet gibi. Bizlerde vatandaşlarımızı başta ecdadımızın destan yazdığı topraklar olmak üzere ülkemizin tarihi ve doğal güzellikleri ile buluşturmayı hedefleyerek çıktığımız bu projemizde güzel sonuçlar elde etmeyi başardık. Özellikle vatandaşlarımızın ecdadımızın destan yazdığı Çanakkale'yi görmeleri, cihana Çanakkale geçilmez dedirten atalarımızın kahramanca savaştığı toprakları görmelerini önemsiyoruz. Bu konuda da oldukça başarılı sonuçlar elde ettik. Bu hayata geçirmiş olduğumuz projemiz birçok belediye tarafından da örnek alınarak uygulanmaya başlandı. Bu bizi ayrıca mutlu etti” dedi.

Kültür turları aralıksız devam ediyor

Maneviyat, tarih ve kültürel motiflerle yüklü turların vatandaşların talebi doğrultusunda devam ettiğine dikkat çeken Başkan Togar, “Her hafta otobüsümüz ecdadın dünyaya ‘Çanakkale geçilmez' dedirttiği tarihimizde önemli bir şehir olan Çanakkale ile Osmanlı Devleti'nin temellerinin atıldığı Bursa dışında Kapadokya gibi vatandaşlarımızın merak ettiği gezip görmek istedikleri yerlere de kültür turları düzenliyoruz. Amacımız vatandaşlarımızı ülkemizin tarihi, doğal ve kültürel değerleri ile buluşturarak tarihimizi ve kültürümüzü gezip görerek yaşayarak öğrenmelerini sağlamak. Ayrıca bu hayata geçirmiş olduğumuz hizmet ile şehir dışına hiçbir zaman çıkma fırsatı bulamayan birçok vatandaşımız ilk defa şehir dışına çıkma fırsatı buldu. Kültür turlarımız her hafta bir başka grubumuz ile aralıksız devam edecek. Ücretsiz düzenlediğimiz turlarımıza katılmak isteyen vatandaşlarımızın belediyemize müracaat etmeleri yeterli” diye konuştu.