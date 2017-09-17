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17 Eylül 2017 12:09

Tekkeköy’e devlet hastanesi müjdesi

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile yapmış olduğu görüşmeler neticesinde Tekkeköy’e en kısa sürede 250-300 yataklı bir devlet hastanesinin yapılacağı müjdesini aldı.

Tekkeköy’e devlet hastanesi müjdesi

17 Eylül 2017 12:09


Tekkeköy halkının yıllardır beklediği, birçok mağduriyete sebep olan ve ilçenin en büyük kanayan yarası haline dönüşen hastane sorununa Sağlık Bakanı Ahmet Demircan el attı. Tekkeköy’ün bulunduğu şehrin doğu tarafına 250 -300 yataklı devlet hastanesi kazandırılması ile ilgili imar, yer, arazi, etüt ve diğer tüm çalışmaları içeren dosyaları daha önceki görüşmelerinde Sağlık Bakanlığına takdim ettiklerini söyleyen Başkan Togar, "Sağlık Bakanımızdan ilçemiz halkının en büyük beklentisi olan hastane müjdesini aldık. Daha önceki görüşmelerimizde sayın bakanımızın da çok iyi bildiği ve ilçemiz halkının en çok mağduriyet yaşadığı sağlık sorunun çözümü için görüştük. Doğup büyüdüğü ilçemize bir devlet hastanesi kazandırılması konusunda bizlere gerekli talimatları son görüşmemizde vererek hastane için süreci başlattı" dedi.



İlçe halkının beklentisi


Hastane için 60 dönümlük bir arazi tahsis etmeleri gerektiğini belirten Başkan Togar, "Ülkemizin 81 ilinde sağlık alanındaki dev yatırımların yanında doğup büyüdüğü şehir olan Samsun’u sağlık turizminin başkenti yapma yolunda gece gündüz çalışan ilçemizin gururu çok kıymetli ağabeyim Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan ile Cuma günü yapmış olduğumuz görüşmemizde Tekkeköy’e 250 300 yataklı bir devlet hastanesi yapılabilmesi için en kısa sürede yaklaşık 60 dönüm arazi üretmemiz ve Sağlık Bakanlığımıza tahsis etmemiz talimatlarını verdi. Bizde Sağlık Bakanımızın talimatı üzerine ilçemizde 60 dünüm bir sağlık alanını en kısa zamanda sağlık bakanlığımıza devrederek devlet hastanesinin kısa sürede yapılmasını sağlayacağız. İlçemiz halkı yıllardır ilçemizde bir devlet hastanesinin olmaması nedeniyle büyük mağduriyet yaşıyor. En küçük bir müdahale hatta iğne için Samsun merkeze gitmek zorunda kalıyorlar. Acil durumlarda ilçemizin kırsal mahallelerinden Samsun’a giden hastalarımızın çoğu yolun uzunluğu nedeniyle hastaneye ulaşana kadar ya yolda vefat ediyor yada kalıcı sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalıyorlar. Sağlık Bakanımızın doğup büyüdüğü Tekkeköy’ün bu sorununu bizden daha iyi biliyor olması ve ona göre çalışmalar yürütmesi bizler için en büyük avantajdır. İnşallah Sağlık Bakanımız Samsun’umuzu bölgenin sağlık turizminin başkenti konumuna getirecek ve ilçemizin de yılardır beklediği hastaneyi kazandıracak. İlçemizin en büyük beklentisi olan devlet hastanesini ilçemize kazandırma konusundaki hassasiyetinden dolayı öncelikle Sağlık Bakanımız Sayın Ahmet Demircan’a ve ilçemize kazandırılacak hastane için bizden daha fazla emek sarf eden önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a Genel Başkan Yardımcımız Çiğdem Karaaslan’a, Samsun Milletvekillerimiz Fuat Köktaş’a, Hasan Basri Kurt’a, Orhan Kırcalı’ya ve Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Ziya Yılmaz’a ilçem ve şahsın adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Tekkeköy’de yapılacak yeni hastanenin şehrimize ve ilçemize şimdiden hayırlı olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.




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