Tekkeköy’e fark katacak projede sona yaklaşılıyor

Tekkeköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun 7. Bölge Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje ile Tekkeköy Arkeoloji Vadisi’nden başlayıp ilçe merkezinden geçen Lojistik Köye doğru devam eden derenin ıslah çalışmaları ve turizme kazandırılması noktasındaki çalışmalar tamamlanmaya gün sayıyor.

Dev proje adım adım sona yaklaşıyor

Tekkeköy kadar bölge turizmi açısından da büyük önem arz eden önemli bir projede daha sona yaklaştığını ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Çalışmaları hızla devam eden önemli bir projenin daha sonuna yaklaşıyoruz. Devam eden ıslah çalışmaları kapsamında Tekkeköy merkezinde bulunan Arkeoloji Vadimizden başlayıp Lojistik Köye kadar uzanan derenin ıslah edilmesi ve turizme kazandırılması için yürütülen çalışmaların artık sonuna yaklaşıyoruz” dedi.

Turizme artı değer katacak

Sona gelinen çalışmaların aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi’nin turistlik değerine değer katacağına dikkat çeken Başkan Togar, “Arkeoloji Vadisi her yıl yerli yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edilen insanlık tarihinin en eski yerleşimleri arasında önemli bir yere sahip. Buraya giden yolumuzun alt yapısı, kaldırımları tamamlandı. Derenin içindeki süren çalışmalarda tamamlandığında peyzaj ve çevre düzenlemesi ile ilgili işlere başlatacağız. Ardından süs havuzları, yürüyüş parkurları, köprüleri, kamelyaları, bankları, ışıklandırmaları, bisiklet yolları gibi insanları dinlendiren, alana çeken farklı görünüm sağlayan malzemelerle alanı hareketlendireceğiz” dedi.

Turizm açısında önemli bir kazanım

Dere üzerindeki ve etrafındaki çalışmaların sadece ıslah çalışmasıyla sınırlı olmadığını, aynı zamanda da derenin turizme kazandırılmasına yönelik projeler olduğuna dikkat çeken Başkan Togar, "Büyükşehir Belediyemiz ve DSİ Bölge Müdürlüğümüz ile birlikte yürüttüğümüz çalışma kapsamında Tekkeköy deresinin ıslah çalışmaları hızlı bir şekilde devam ediyor. Yürütülen çalışmalar sonunda, sel ve taşkın tehlikesi bulunan, çirkin görüntüler oluşturan, çevreye zarar veren ve atıl durumda kalan dere bambaşka bir görünüme kavuşarak muhteşem bir turizm alanı haline gelmeye başladı. Artık çalışmaların sonuna yaklaşıyoruz. Bundan sonra çevre düzenlemesi, peyzaj ve çevreyi değiştiren çalışmalara başlayacağız. Alandaki yolumuz ve alt yapıda tamamlandı. Önümüzdeki süreç tamamen alanı ortaya koyan ve turizme yeni bir değer kazandıran çalışmalar olacak” diye konuştu.