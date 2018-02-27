Tekkeköy’e Osmanlı hamamı

Tekkeköy’de birçok önemli projenin hayat bulmasına rağmen hiçbir çalışmada temel atma töreninin düzenlenmediğine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemizde dört yıl gibi kısa süre içinde kültürel, sosyal, sportif, eğitimsel onlarca tesisler ve binalar yaptık. Bunların hiç birine temel atma töreni düzenlemedik. Bizlerin yönetim anlayışında biten, tamamlanan halkımızın kullanmaya başlayacağı tesislere açılışlar yaparak hizmete sunma görüşü ön planda bulunuyor. Başlamaktan daha önemli olan bitirmek ve hizmete sunmaktır. Bu nedenle hayata geçirdiğimiz projelerimize temel atma törenleri yerine önümüzdeki günlerde açılışlar yapmayı planladık” dedi.

“Projemizin temelini sessiz sedasız attık”

Bugün yeni ve özel bir projelerinin daha hayat bulmaya başladığını belirten Togar, “Osmanlı hamamımı projemizin temelini sessiz sedasız attık. İnşaat çalışmaları başlayan projemiz ile hem yerel hem de ulusal anlamda Türk kültürünün ve geleneklerinin bir parçasını ilçemizde tekrar canlanacak. Hamam projemiz tamamlandığında Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesi Tekkeköy ilçemizde ulusal ve yerel anlamda turizm yönünden büyük bir avantaj sağlayacağız. Çünkü Türklerin yaşamında bizlerin kültüründe hamamlar sadece bir yıkanma yeri değil, daha ötesi sağlık, sosyal ve kültürel etkinliklerin yaşandığı merkezlerdir. Geçmişten günümüze kadar baktığımızda hamamların sağlıkla ilgili birçok işlevini görmekteyiz. Yani hamam kültürü tarihi süreç içerisinde eski medeniyetlerde başlayıp günümüze kadar gelerek kültürümüzde önemli bir yer edinmiştir. Dünyanın neresinde olursa olsun hamam dendiği zaman ilk akla Osmanlı ve Türkler gelir. Çünkü hamamın asıl yapısında olan sosyal, kültürel gelenekleri ve uygulamaları Türklerle birlikte gelmiş ve günümüze kadar taşınmıştır. Bundan dolayıdır ki, hamam denince Türkler, Türkler denince hamam akla gelmektedir. Tekkeköy Belediyesi olarak bizlerde sağlık, kültür, sosyal birçok özelliği bünyesinde barındıran ve turizme de önemli katkılar sağlayacak olan bir Osmanlı hamamını ilçemize kazandırabilme konusunda çalışmalarımızı tamamlayarak temelini attık” diye konuştu.

“Yıl sonuna kadar tamamlanacak”

Osmanlı Hamamı Projesi hakkında kısa bir bilgi veren Başkan Togar, “Hamamımız ilçemizin tam orta noktası sayılan her yönden ulaşımın kolaylıkla sağlanabileceği 19 Mayıs Mahallemiz sınırları içerisinde yer alan yaklaşık 5 bin 500 metre karelik bir arsaya yapılıyor. Etrafında 4 bin beş yüz metre kare yeşil alanı bulunan ve Osmanlı mimarisi ve motifleriyle süslenerek yapılacak hamamımızın yanına birde 300 metre karelik açık yüzme havuzu inşa edeceğiz. Hamam projemizin inşaat alanı 1100 metre kare olup, karşısında 2 bin metre kare açık otopark yer alacak. Proje kapsamında hamamımızın içerisinde havuz, sauna, tuz odası, buhar odası, masaj odası ve şok havuzu başta olmak üzere birçok donatı da bulunacak. İlçemizin en merkezi konumlu mahallesinde hayata geçireceğimiz Osmanlı hamamı ile bölgemizdeki önemli kültürel, sosyal ve sağlık yönünden bir eksikliği daha gidermiş olacağız. Osmanlı hamamı tamamlandığında ilçe halkımıza hizmet vermesinin yanında Samsun ve bölge turizmine de yeni bir değer kazandırarak, ciddi katkı sağlayacaktır. Temelini attığımız projemizi yıl sonuna kadar tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmaya hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Tekkeköy turizmine yeni bir değer

Temeli atılan Osmanlı hamamının Türk kültüründe önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çeken Togar konuşmasını şöyle tamamladı: “Tekkeköy Karadeniz’deki ilk insan yerleşkesidir. Tarihi süreç içerisinde ilçemizde on yedi uygarlığın izlerine rastlanmaktadır. Özellikle binli yıllarda ilçemiz Selçuklu ve 1200’lü yıllarda Osmanlı hakimiyetine girmiştir. Tekkeköy’ün ilk hamam kültürü ile bu dönemlerde tanıştığı tahmin ediliyor. Tarih, turizm, kültür ve doğal birçok turistlik değere sahip olan ilçemiz turizm yönünden yeni ve önemli bir değer daha kazanıyor. Osmanlı hamamı birçok kazanımın yanında turizmin geliştirilmesine yönelik bir yöne de sahip. Hamam kültürü çok eski ve Türklerin adetleri ile örtüşmüş ayrılmaz bir parçasıdır. Yıllar geçtikçe yok olmaya yüz tutan hamam kültürü çalışmalarımız sayesinde tekrar canlanacak.”