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01 Ağustos 2018 17:57

Tekkeköy’e tramvayla gidecek yolculara uyarı

Samsun Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü(SASKİ) tarafından yapılacak ıslah projesi sebebiyle 04-20 Ağustos tarihleri arasında tramvay seferleri Üniversite-Balıkçı Barınağı istasyonları arasında hizmet verecek.

Tekkeköy’e tramvayla gidecek yolculara uyarı

01 Ağustos 2018 17:57


Tekkeköy istikametine gidecek yolcular için Gar Tramvay İstasyonu Arkası-Fuar Caddesi üzerinden aktarma otobüsü kaldırılacak. Konuyla ilgili SAMULAŞ tarafından yapılan açıklamada; "Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ’nin Tekkeköy ilçesi Asarağaç Deresi üzerinde yapacağı dere ıslah projesi kapsamında; SAMULAŞ tarafından işletilen hafif raylı sistem hattı 4 Ağustos 2018-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında Üniversite-Balıkçı Barınağı İstasyonları arasında hizmet verecek. Raylı sistemi kullanarak Tekkeköy istikametine gidecek yolcular için Gar Tramvay İstasyonu arkası - Fuar Caddesi üzerinden aktarma otobüsü kaldırılacak. Üniversite-Tekkeköy arası tramvay ile seyahat eden yolcularımızın, yolculuk planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmalarını önemle rica ederiz" denildi.




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