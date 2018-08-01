Tekkeköy’e tramvayla gidecek yolculara uyarı

Tekkeköy istikametine gidecek yolcular için Gar Tramvay İstasyonu Arkası-Fuar Caddesi üzerinden aktarma otobüsü kaldırılacak. Konuyla ilgili SAMULAŞ tarafından yapılan açıklamada; "Samsun Büyükşehir Belediyesi SASKİ’nin Tekkeköy ilçesi Asarağaç Deresi üzerinde yapacağı dere ıslah projesi kapsamında; SAMULAŞ tarafından işletilen hafif raylı sistem hattı 4 Ağustos 2018-20 Ağustos 2018 tarihleri arasında Üniversite-Balıkçı Barınağı İstasyonları arasında hizmet verecek. Raylı sistemi kullanarak Tekkeköy istikametine gidecek yolcular için Gar Tramvay İstasyonu arkası - Fuar Caddesi üzerinden aktarma otobüsü kaldırılacak. Üniversite-Tekkeköy arası tramvay ile seyahat eden yolcularımızın, yolculuk planlarını bu durumu göz önünde bulundurarak yapmalarını önemle rica ederiz" denildi.