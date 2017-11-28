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28 Kasım 2017 15:22

Tekkeköylü muhtarlardan tarihe yolculuk

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, muhtarları Çanakkale ve Bursa’dan oluşan geziye uğurladı.

Tekkeköylü muhtarlardan tarihe yolculuk

28 Kasım 2017 15:22


Tekkeköy Belediyesi tarafından üç yıl önce hizmete giren ve Türkiye’nin dört bir yanında birçok belediye tarafından örnek alınan “Tarihe ve destan yazılan topraklara yolculuk” adlı gezi otobüsü vasıtasıyla her hafta başka bir grubu ecdadın destan yazdığı topraklarla buluşturmaya devam ediyor.



“Her Türk evladı atalarının destan yazdığı toprakları gezip görmeli”


Tekkeköy halkını tarihiyle, atalarının destan yazdığı topraklarla buluşturmaya devam ettiklerini ifade eden Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Çanakkale en çetin şartlarda bağımsızlık aşkıyla içindeki iman kuvvetiyle yokluklara ve imkansızlıklara karşı kazanılan tarihin sayfalarına altın harflerle ‘Çanakkale geçilmez’ yazdıran büyük bir zaferdir. Atalarımızın vatanı için, milleti için, bayrağı için, bağımsızlığı için gözünü bile kırpmadan canını hiçe sayarak şehadet şerbeti içtiği kanlarıyla destan yazdığı topraklar ile Osmanlı Devleti’nin temellerinin atıldığı yerleri herkesin gezip görmesi için yaklaşık iki yıl önce başlattığımız gezilerimiz aralıksız devam ediyor. Her Türk evladı atalarının destan yazdığı toprakları gezip görmeli. Geçmişini, tarihini bilen öğrenen bireyler geleceğine daha emin adımlarla ilerler ve sahip çıkar. Bu nedenle bütün evlatlarımızı, analarımızı, babalarımızı, kardeşlerimizi bu topraklara götürerek o ruhu yerinde yaşatmaya çalışıyoruz. Bu hafta ilçemizin farklı mahallelerinde görev yapan vatandaşlarımız ile aramızda köprü vazifesi kuran, her zaman omuz omuza çalışmaktan gurur duyduğumuz muhtarlarımızı Çanakkale ve Bursa’dan oluşan geziye gönderdik. Tekkeköy Belediyesi olarak bizler tarihimizi anlatmak ve geçmişimizde ilham almak için başlatmış olduğumuz bu sosyal sorumluluk projesinden çok güzel dönütler alıyoruz. ‘Tarihe ve destan yazılan topraklara yolculuk’ adlı tur aracımız vasıtasıyla ilçemizde isteyen ve sağlık durumu elverişli tüm vatandaşlarımızı ecdadının destan yazdığı topraklarla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi.




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