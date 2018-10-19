Tekkeköy'ün asırlık hasreti son buluyor

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “ ‘Sağlık yatırımlarına ara vermeyeceğiz' diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ilçemize vermiş olduğu 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi sözü gerçekleşiyor” dedi.

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde inşa edilecek 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesinin yer teslimi yapıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, Sağlık Bakanlığı İnşaat Uygulama Daire Başkanlığı ve Samsun İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile inşaatı yapacak yüklenici firma yetkilileri hastanenin yapılacağı alandaki incelemelerin ardından imzaların atılmasıyla yer teslimi gerçekleştirildi.

Tekkeköy'e hastane gerekliliği

Tekkeköy'ün konumu ve Samsun'un ekonomisinin kalbi durumunda olduğuna değinen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “İlçemiz içerisinde bulunan 19 Mayıs Sanayi, İlkadım Sanayi, Örnek Sanayi siteleri ile Organize Sanayi, Gıda Organize Sanayilerinin yanında 7 bin 500 kişilik Yaşar Doğu Kapalı Spor Salonu, 333 bin 119 kişilik Samsunspor Stadyumu, Uluslararası Fuar Merkezi ve Lojistik Merkez ile 51 bin olan nüfusu gün içerisinde 200 bin hatta organizasyonlar olduğunda 300 bine yükseliyor. Ayrıca ilçemizin birçok mahallesinden Samsun merkezindeki hastanelere gitmek yaklaşık bir saat sürüyor. İlçemizde acil vakalar için 24 saat hizmet veren bir hastane bulunmuyor. Bu gereklilikler neticesinde artık İlçemiz yıllardır özlem duyduğu hastanesine kavuşuyor” diye konuştu.

Tekkeköy Devlet Hastanesi temel aşamasında

Tekkeköy'ün en büyük özleminin dindirilmesi noktasında artık faaliyetlerin başladığına değinen Hasan Togar, “Tekkeköy ilçemizin kanayan yarası olan en büyük özlemi artık diniyor. 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanemizin yer teslimini Sağlık İl Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Ali Oruç, yetkili firma temsilcileri, bakanlık yetkilileri ve ekiplerimizin yerinde incelemesiyle gerçekleştirdik. Artık adım adım temel atma aşamasına geliyoruz. Böylelikle ilçemiz halkına vermiş olduğumuz bir sözü daha yerine getirmiş olduk” şeklinde konuştu.

Togar, hastane hakkında bilgi verdi

250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi hakkında bilgi veren Başkan Togar şunları söyledi: “Hastanemiz konum olarak ilçemizin her yerinden kolayca ulaşılabilecek karayoluna da 500 metre uzaklıkta Selyeri Mahallemiz sınırlarında yükselecek. Belediyemiz tarafından üretilen 60 bin 514 m2 arsa alanı üzerine inşa edilecek 250 Yataklı Tekkeköy Devlet Hastane binamızın 750 günlük sonra 05 Kasım 2020 tarihinde hizmete girmesi planlanıyor. 250 yataklı olarak inşa edilecek hastanemizde 60 poliklinik odası, 12 yataklı palyatif bakım merkezi, 27 yataklı yoğun bakım ünitesi, 7 ameliyathane, 10 yataklı diyaliz ünitesi, yanık odası, MR, tomografi, mamografi bölümleri de bulunan tam donanımlı bir görüntüleme merkeziyle, kapsamlı patoloji ünitesi, endoskopi, bronkoskopi ünitelerini de içinde barından laboratuvar bulunacak. 127 milyon lira ihale bedeli olan hastanemiz bodrum ve zemin kat olmak üzere 6 kat olarak inşa edilecek.”