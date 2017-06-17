Tekkeköy’ün çehresini değiştirecek proje

Tekkeköy Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi ve Devlet Su İşleri (DSİ) Samsun 7. Bölge Müdürlüğünün birlikte yürüttüğü proje ile Tekkeköy Arkeoloji Vadisi’nden başlayıp ilçe merkezinden geçen ve Lojistik Köy’e doğru devam eden derenin ıslah çalışmaları geçen ay başlatılmıştı.

Olimpiyatlara kadar derenin ıslah çalışmalarının büyük bir kısmının tamamlanmasını hedeflediklerini belirten Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Devlet Su İşleri bütçesine alınan dere ıslah çalışmaları kapsamında Tekkeköy merkezinde bulunan ve Arkeoloji Vadisi’nden başlayıp Lojistik Köy’e kadar uzanan derenin ıslah edilmesinin yanında turizme kazandırılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor. Bu proje aynı zamanda Karadeniz Bölgesi’ndeki ilk insan yerleşkesi olan Tekkeköy Mağaraları Arkeoloji Vadisi’nin turistik değerini kat kat arttıracak. Arkeoloji Vadisi yerli yabancı binlerce turist tarafından ziyaret edilen önemli bir yer. Dere ıslahı ve alana giden yolun yapılması ile Tekkeköy Arkeoloji Vadisi her yönden eksik noktalarını tamamlamış ve merkezde iki büyük turizm alanının birlikte sergilenmesini sağlayacak. Samsunumuz ve ilçemiz açısından büyük önem arz eden ıslah çalışmasının büyük bir kısmını olimpiyatlara kadar tamamlayacağız. 15 milyon lira harcanarak turizme kazandırılacak Tekkeköy merkezindeki dere; göletler, yürüyüş parkurları, köprüler, banklar, ışıklandırmalar, bisiklet yolları gibi insanları dinlendiren, alana çeken farklı görünüm sağlayan malzemelerle bezenecek. Ayrıca derenin tabanı ve etrafı doğal taş elemanları ile kaplanarak eşsiz bir alan haline dönüştürülecek ve turizmin hizmetine sunulacak” dedi.