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11 Temmuz 2018 10:32

Tekkeköy’ün tarihi bu müzede canlanacak

Tekkeköy Belediyesi tarafından restore edilen tarihi tren istasyonu, Tekkeköy Kent Müzesi olarak hizmete açılacak.

Tekkeköy’ün tarihi bu müzede canlanacak

11 Temmuz 2018 10:32


Tekkeköy Belediyesi, Devlet Demir Yollarından (TCDD) kiraladığı tarihi istasyonu restore ederek turizme kazandırmak için çalışmalara başladı. Tarihi dokusuna zarar verilmeden aslına uygun şekilde restore edilen tren garı, önümüzdeki yıl müze kafe olarak hizmete sunulması bekleniyor. Müzede, bölgenin tarihi ve kültürel dokusunu anlatan eşyalar sergilenirken, cafe kısmında vatandaşların aileleriyle çay içip zaman geçirecekleri bir alan oluşturulacak.


Müze çalışmaları ile ilgili bilgi veren Tekkeköy Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Şeref Aydın, "Burası uzun zamandır atıl durumdaydı. 1920’li yıllarda Fransızlar mimarisi ile yaptırılmış. Samsun’da tütün kültürü çok yüksek olduğu için bu bölgeler tütün kültürüyle çok gelişmiş bir yerdi. Mübadele ile buraya Balkanlardan gelen soydaşlarımız da tütün amacıyla buraya yerleştirilmiş. Bu tren istasyonu kentin şehirle olan tek bağlantısıydı. Daha sonra tütün ile ilgili de nakliyecilik açısından burası kullanılmış. İstasyon binaları çok atılken biz bunları restorasyon kapsamına aldık ve tescilini yaptırdık. Buraya bir müze yapmayı düşünüyoruz. İçerisinde de Karadeniz ve mübadil kültürünü yansıtan malzemeler olacak. Açık hava alanları olacak. Buraya gelen vatandaşlar hem kendi kentini öğrenecek hem de turistlerin uğrak mekanı olacak. Müzemizin çalışmaları devam ediyor. Önümüzdeki yılın başında açılışını yapmayı planlıyoruz" dedi.




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