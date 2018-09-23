Tekkeköy'ün yakın tarihi bu müzede sergilenecek

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar'ın en önemsediği projeler arasında bulunan ilçenin yakın tarihinin sergileneceği tarihi istasyon binalarının restorasyonunda sona yaklaşıldı.

Tekkeköy ilçe merkezinde bir asırlık çınar ağaçlarının hemen yanında yer alan Devlet Demir Yollarına ait yüz yıla yakın tarihi geçmişe sahip tarihi istasyon binaları gün yüzüne çıkıyor. Bölge turizmine yeni bir değerin kazandırılacağına dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Tarih, turizm, kültür ve doğal güzellikleri ile yerli yabancı ziyaretçiler tarafından tercih edilen yerler arasında ilk sıralarda bulunan ilçemize yeni bir değer daha kazandırıyoruz. İlçemizin tam merkezinde bulunan yıllarca atıl durumda kalan tarihi istasyon binalarımızın restorasyonunda son aşamaya geldik. Burası yüz yıla yakın bir geçmişe sahip özel bir yer. Yıllarca trenlerle ulaşım yapan vatandaşlarımız, buradan Samsun Çarşamba istikametinde yolculuk etmişler. O dönemlerde faal kullanılan istasyon binalarımızın hemen yanında bir de kulüp olduğu biliniyor. Ulaşımda trenlerin tercih edilmemesi ve seferlerin kaldırılması ile burası atıl durumda kaldı. İlçemiz merkezinde çok kötü bir görüntü oluşturuyordu. Binalar da yok olmaya yüz tutmuştu. Bizim de yıllardır bura ile ilgili hayallerimiz vardı. Rabbim nasip etti göreve geldik ve uzun uğraşlardan sonra artık sona yaklaştık” dedi.

Restorasyonu tamamlanan tarihi binalarda ilçenin yakın tarihinin sergileneceğini söyleyen Başkan Togar, “Tarihi istasyon binalarımızın restorasyonu bitti sayılır. Şimdi içerisini ilçemizin tarihini, insanların yaşayışını anlatan eski eşyalarla donatacağız. Vatandaşlarımızın evlerinde bulunan dedelerine, ninelerine, atalarına ait eski tarihi eşyaları alıp burada sergileyeceğiz. İlçemizin yaklaşık yüz yıllık tarihi burada Kent Müzesi olarak tasarladığımız bu tarihi binamızda yansıtılacak. Yerli yabancı binlerce kişi burayı gezip görmek için ilçemize akın edecek” diye konuştu.

Kent müzesi olacak tarihi binaların yanında bir de müze kafenin yapıldığını vurgulayan Togar, şunları söyledi:

“Bu eşsiz alanı ziyaret etmeye gelen misafirlerin ve ilçemizdeki vatandaşlarımızın oturup çaylarını yudumlayıp sohbet edecekleri nezih bir yer ortaya çıkıyor. Burası Nostalji Park adı ile adlandırdığımız ilçemiz merkezinde yüz yıllık çınar ağaçlarının gölgesinde tarih ve doğanın eşsiz güzelliklerini sergilediği muhteşem bir yer. Saat kulesi, çocuk oyun alanları, parkı, yeşil alanları, müzesi, kafesi ile bu alan yerli yabancı binlerce kişinin uğrak mekanı olacak. Turizmin yanında ilçe halkının en çok gidecekleri yer olacağına inanıyoruz. İnşallah bu yıl sonuna kadar buranın açılışını yaparak turizmin ve vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.”