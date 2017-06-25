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25 Haziran 2017 19:59

Tekvando da hedef olimpiyat şampiyonluğu

18-30 Temmuz’da Samsun’da düzenlenecek dünyanın en büyük üçüncü organizasyonu 23.

Tekvando da hedef olimpiyat şampiyonluğu

25 Haziran 2017 19:59

Yaz İşitme Engelliler Olimpiyat Oyunları’na katılacak İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı, hazırlıklarını sürdürüyor. Sofya’da üçü altın 10 madalya alan tekvandocular Samsun’da da iddialı.



Deaflympics 2017 için toplam 5 hazırlık kampı yapacak milli takım, 4’üncü kampını Ankara TOHM Merkezinde tamamladı. Müsabakalara 7 antrenörle hazırlanan milli takım, curigide 4 erkek, 4 kadın sporcu, poomseada ise 3 erkek, 3 kadın sporcu olmak üzere toplam 14 sporcu ile ülkemizi temsil etmeye hazırlanıyor. Deaflympics 2013 Sofya’da ülkemize 3’ü altın, 3’ü gümüş, 4’ü bronz olmak üzere 10 madalya getiren milli takım son kampını 15 Temmuz’da Samsun’da gerçekleştirilecek.



İşitme Engelliler Tekvando Milli Takımı Teknik Direktörü Numan Fırat, Deaflympics 2017’nin Samsun’da yapılmasının çok önemli olduğunu belirterek "Ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek yüce Türk bayrağını göndere çekmek ilk hedefimiz, kamplardaki çalışmalarımızı da bu yönde gerçekleştiriyoruz" dedi.



Tekvandoda, Deaflympics 2013 Sofya’da madalya alan sporcular şu şekilde:


Selver Şeker altın, Merve Yazıcı altın, Muhammed Güler altın, Ayse Gül Gökkaya, Elif Orhan Yenigün, Aslihan Savan tTakım olarak gümüş, İbrahim Atamer, Zeki Çalışkan, Ahmet Hakan Tuna takım olarak gümüş, Ibrahim Atamer, Ayse Gül Gökkaya Poomsae çifti olarak gümüş, Osman Geçit bronz, Selma Canlı bronz, Zeki Çalışan bronz, Aslıhan Savan bronz.




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