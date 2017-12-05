Diğer
Kategoriler
05 Aralık 2017 13:25

Telefon dolandırıcıları günlük kiralık evde yakalandı

Samsun’da telefonla aranan kadının evine giderek altın ve paraları alan dolandırıcılar, polisin takibi sonucu saklandıkları günlük kiralık evde yakalandı.

Telefon dolandırıcıları günlük kiralık evde yakalandı

05 Aralık 2017 13:25


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hatun G.’yi (46) telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kendisinin bilgilerini alıp altın ve para dolandırıcılığı olayına karıştığını belirterek korkutup, eve gelecek polise evdeki altın ve paraları teslim etmesini istedi. Hatun G.’nin evine gelerek kendisini polis olarak tanıtan şahıs, kadının teslim ettiği 3 bin lira para, 1 adet altın bilezik, 1 adet çeyrek altın ve 1 adet altın alyansı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Hatun G., polise şikayette bulundu.


Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarının da yardımıyla yaptıkları takip ve çalışma sonucu Hatun G.’nin evine giderek altın ve paraları alan İbrahim K.(30) ile yanında bulunan Muzaffer A.’yı (30) Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kaldıkları günlük kiralık dairede yakaladı. Gözaltına alınan Muzaffer A. ile İbrahim K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
9
°
C
Yağmurlu
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    9°C
  • Perşembe
    Yağmurlu
    13°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    13°C
  • Cumartesi
    Parçalı Bulutlu
    15°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç