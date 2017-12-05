Telefon dolandırıcıları günlük kiralık evde yakalandı

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi’nde dün meydana gelmişti. Edinilen bilgiye göre, Hatun G.’yi (46) telefonla arayan kimliği belirsiz bir kişi, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) kendisinin bilgilerini alıp altın ve para dolandırıcılığı olayına karıştığını belirterek korkutup, eve gelecek polise evdeki altın ve paraları teslim etmesini istedi. Hatun G.’nin evine gelerek kendisini polis olarak tanıtan şahıs, kadının teslim ettiği 3 bin lira para, 1 adet altın bilezik, 1 adet çeyrek altın ve 1 adet altın alyansı alarak kayıplara karıştı. Dolandırıldığını anlayan Hatun G., polise şikayette bulundu.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri iş yerlerinin güvenlik kameralarının da yardımıyla yaptıkları takip ve çalışma sonucu Hatun G.’nin evine giderek altın ve paraları alan İbrahim K.(30) ile yanında bulunan Muzaffer A.’yı (30) Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’ndeki kaldıkları günlük kiralık dairede yakaladı. Gözaltına alınan Muzaffer A. ile İbrahim K. polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edildiler.