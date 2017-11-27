Diğer
Kategoriler
27 Kasım 2017 11:32

TEMA’dan “Bir Niyet, Bin Tohum Projesi”

Samsun’un Bafra ilçesinde, TEMA Vakfı Temsilciliği’nin İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte başlattığı “Bir Niyet, Bin Tohum Projesi” kapsamında öğrenciler bin adet meşe tohumunu toprakla buluşturdu.

TEMA’dan “Bir Niyet, Bin Tohum Projesi”

27 Kasım 2017 11:32


İlçe merkezine 9 kilometre mesafede bulunan Evrenuşağı Mahallesi’ne velileri ile birlikte gelen minik öğrencilere proje öğretmenleri tarafından yaprakların arasında bulunan meşe palamut tohumları gösterilerek, nasıl fidan hazırlanması konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler öğretmenleri ve velileri ile birlikte meşe ağaçlarının döktüğü yaprakların arasında tohum topladılar. Öğrenciler topladıkları tohumları filizlenmesi için ellerindeki fidan torbalarına toprak ve gübre doldurarak fide tüplerini hazırladılar. Hazırlanan bin adet meşe palamudu fide tüpleri 1 yıl sonra filiz vererek Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağıtılarak toprakla buluşturulacak. Öğrenciler fidanları oluşturduktan sonra da ellerine aldıkları çöp poşetleri ile bölgede temizlik yaptılar.


Atatürk Ortaokulundan proje öğretmeni Mehtap Yılmaz, “Öğrencilerimizin doğayı sevmelerini ve doğayla buluşmalarını istiyoruz. Meşe palamudunun tohumunu tanımalarını, toprakla buluşturmalarını istedik. Topladığımız tohumlar çimlendikten sonrada fidan olarak dikmelerini sağlayacağız” dedi.


Meşe tohumlarını her yıl toplayıp, yetiştirip, bakımını yaparak Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağıttıklarını söyleyen TEMA Bafra Gönüllü Temsilcisi Süleyman Özata, “Bu sene ‘Bir Niyet Bin Tohum Projesi’ni başlattık. İlk startını Evrenuşağı Mahallesi’nde 14 okulla birlikte uygulamaya başlattık. Öğrencilerimizle beraber bugün bin tane meşe palamudu dikmiş olacağız. Bu havza bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye’de yetişen 18 çeşit meşe palamudunun 5 türü burada var. Bu 5 türü bütün Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Bizim hedefimiz bugünde olduğu gibi öğrencilerimiz ve velilerimizle beraber doğayı korumak, aynı zamanda erozyon haftası olması dolayısıyla haftamızı da kutluyoruz. Türkiye’ye yayılacak olan bu meşeler, çevre, doğa, sağlık için çok önemli. Çünkü erozyonun getirdiği yokluk, kıtlık ve ailevi buhranlar oluşturmaktadır. Biz istiyoruz ki Türkiye çöl olmasın. Türkiye’de toprak üstü örtü korunsun. Bunun içinde Bafra Tema Vakfı olarak çalışıyoruz. Meşe üretiminde merkez konumuna geleceğiz. Kurum ve kuruluşların desteğiyle bunu başaracağız. Hazırlanan fideler 1 yılsonunda yetişerek çevrede ki üniversitelere, askeri bahçeleri, kamuların bahçelerine ve bize gösterilen yerlere dikeceğiz. Baraj havzalarına götüreceğiz ve buralarda yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.


Meşe tohumlarını toprak ve gübre ile karıştırarak fidan torbalarının hazırlanmasının ardından etkinlik yapılan piknikle son buldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
19
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    19°C
  • Salı
    Hafis Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Çarşamba
    Sağnak Yağışlı
    15°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    16°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç