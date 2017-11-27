TEMA’dan “Bir Niyet, Bin Tohum Projesi”

İlçe merkezine 9 kilometre mesafede bulunan Evrenuşağı Mahallesi’ne velileri ile birlikte gelen minik öğrencilere proje öğretmenleri tarafından yaprakların arasında bulunan meşe palamut tohumları gösterilerek, nasıl fidan hazırlanması konusunda bilgilendirme yapıldı. Öğretmenler tarafından yapılan bilgilendirmenin ardından öğrenciler öğretmenleri ve velileri ile birlikte meşe ağaçlarının döktüğü yaprakların arasında tohum topladılar. Öğrenciler topladıkları tohumları filizlenmesi için ellerindeki fidan torbalarına toprak ve gübre doldurarak fide tüplerini hazırladılar. Hazırlanan bin adet meşe palamudu fide tüpleri 1 yıl sonra filiz vererek Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağıtılarak toprakla buluşturulacak. Öğrenciler fidanları oluşturduktan sonra da ellerine aldıkları çöp poşetleri ile bölgede temizlik yaptılar.

Atatürk Ortaokulundan proje öğretmeni Mehtap Yılmaz, “Öğrencilerimizin doğayı sevmelerini ve doğayla buluşmalarını istiyoruz. Meşe palamudunun tohumunu tanımalarını, toprakla buluşturmalarını istedik. Topladığımız tohumlar çimlendikten sonrada fidan olarak dikmelerini sağlayacağız” dedi.

Meşe tohumlarını her yıl toplayıp, yetiştirip, bakımını yaparak Türkiye’nin çeşitli bölgelerine dağıttıklarını söyleyen TEMA Bafra Gönüllü Temsilcisi Süleyman Özata, “Bu sene ‘Bir Niyet Bin Tohum Projesi’ni başlattık. İlk startını Evrenuşağı Mahallesi’nde 14 okulla birlikte uygulamaya başlattık. Öğrencilerimizle beraber bugün bin tane meşe palamudu dikmiş olacağız. Bu havza bizim için çok önemli. Çünkü Türkiye’de yetişen 18 çeşit meşe palamudunun 5 türü burada var. Bu 5 türü bütün Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Bizim hedefimiz bugünde olduğu gibi öğrencilerimiz ve velilerimizle beraber doğayı korumak, aynı zamanda erozyon haftası olması dolayısıyla haftamızı da kutluyoruz. Türkiye’ye yayılacak olan bu meşeler, çevre, doğa, sağlık için çok önemli. Çünkü erozyonun getirdiği yokluk, kıtlık ve ailevi buhranlar oluşturmaktadır. Biz istiyoruz ki Türkiye çöl olmasın. Türkiye’de toprak üstü örtü korunsun. Bunun içinde Bafra Tema Vakfı olarak çalışıyoruz. Meşe üretiminde merkez konumuna geleceğiz. Kurum ve kuruluşların desteğiyle bunu başaracağız. Hazırlanan fideler 1 yılsonunda yetişerek çevrede ki üniversitelere, askeri bahçeleri, kamuların bahçelerine ve bize gösterilen yerlere dikeceğiz. Baraj havzalarına götüreceğiz ve buralarda yetiştireceğiz” şeklinde konuştu.

Meşe tohumlarını toprak ve gübre ile karıştırarak fidan torbalarının hazırlanmasının ardından etkinlik yapılan piknikle son buldu.