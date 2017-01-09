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09 Ocak 2017 17:20

Temizlik işçisini elektrik çarptı

Temizlik işçisini elektrik çarptı

09 Ocak 2017 17:20

Samsun’un Bafra ilçesinde elektrik telini kopartan çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiyi elektrik akımına kapılarak yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Bafra Belediyesine ait çöp toplama aracı İshaklı Mahallesi, Hızır Sokak’tan geçerken kardan dolayı sarkan direkten eve çekilen elektrik kablosuna takılarak kopardı. Kablodaki elektrik akımından çarpılan çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi Şakir Baskı, kamyondan aşağı düştü. Yaralanan işçi arkadaşları tarafından çöp kamyonuyla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



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