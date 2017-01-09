Temizlik işçisini elektrik çarptı

Samsun’un Bafra ilçesinde elektrik telini kopartan çöp kamyonunun arkasında bulunan işçiyi elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bafra Belediyesine ait çöp toplama aracı İshaklı Mahallesi, Hızır Sokak’tan geçerken kardan dolayı sarkan direkten eve çekilen elektrik kablosuna takılarak kopardı. Kablodaki elektrik akımından çarpılan çöp kamyonunun arkasında bulunan temizlik işçisi Şakir Baskı, kamyondan aşağı düştü. Yaralanan işçi arkadaşları tarafından çöp kamyonuyla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.