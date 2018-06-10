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10 Haziran 2018 11:57

Teravih namazı dönüşü merdivenlerde öldü, sahurda bulundu

Samsun’da teravih namazı dönüşü evinin merdivenlerinde olduğu yere yığılıp kalan yaşlı adam, sahur vakti ölü bulundu.

Teravih namazı dönüşü merdivenlerde öldü, sahurda bulundu

10 Haziran 2018 11:57


Olay, Samsun İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi İbni Sina Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya’dan emekli olduğu öğrenilen 5 çocuk babası 79 yaşındaki Mahmut Çağlar teravih namazı kılmak için evinden camiye gitti. Cami dönüşü oturduğu 5. kattaki evine giden yaşlı adam merdivenleri çıkarken 3. kat ile 4. kat arasında merdivenlerde olduğu yere yığılıp kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Mahmut Çağlar’ın sahura kalkan eşi evde olmadığını fark edince alt katta oturan damadına sormaya giderken, merdivenlerde yattığını fark etti. Olay 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Kalp hastası olduğu belirtilen Mahmut Çağlar’ın kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.




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