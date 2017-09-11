Terme’ye 15 milyon liralık alt yapı yatırımı

Terme ilçesi şehir merkezinin alt yapı sorununu çözmek çok büyük emek verdiklerini belirten SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, “Terme şehir merkezine 3,5 yıl içinde 18 kilometre kanalizasyon ve 16 kilometre de yağmursuyu olmak üzere toplam 34 kilometre alt yapı yatırımı yapıldı. Bu alt yapı yatırımlarına, SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından 15 milyon lira harcama yapıldı” dedi.

Terme ilçesinin alt yapısına neşter vurduklarına dikkat çeken Kamil Demircioğlu, “Terme Belediyesi tarafından şehir merkezinde 35- 40 yıldan beri, maddi imkansızlıklar nedeniyle yapılamayan ve eskiyen kanalizasyon şebeke hattı, SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yenilendi. Çıkarılan yasaya göre Büyükşehir Belediyesinin hizmet ağı genişledi. Daha önce İlkadım, Atakum, Canik ve Tekkeköy olmak üzere 4 ilçeye hizmet veriyorduk. 2014 yılı 30 Mart yerel seçimlerinden sonra 13 ilçe belediyesi Büyükşehir Belediyesi sınırlarına dahil edildi. 17 ilçeye hizmet vermeye başladık. Hizmet alanımız 4 kat arttı. Bunun için daha çok çalışmak zorundayız” diye konuştu.

Samsun’un 17 ilçesinde altyapı çalışmalarının yoğun bir tempo da devam ettiğini kaydeden Demircioğlu şunları söyledi: "SASKİ Genel Müdürlüğü olarak, tüm ilçelerde alt yapı çalışmalarını sürdürüyoruz. İlçelerimizin alt yapı sorunlarını çok iyi bilmekteyiz. Samsun’un ilçelerini Avrupa standartlarında modern ve yaşanılabilir hale getirmek için ne gerekiyorsa yapmaya kararlıyız.”