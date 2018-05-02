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02 Mayıs 2018 14:30

Terzioğlu: “Amacımız tabiatı korumak"

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 11.

Terzioğlu: “Amacımız tabiatı korumak

02 Mayıs 2018 14:30

Bölge Müdürlüğüne yeni atanan Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, amaçlarının tabiat parklarını ziyaret eden yerli ve yabancı ziyaretçilere daha iyi hizmet vermek olduğunu söyledi.


Bölge Müdürü Hasan Terzioğlu, 7 ay yaptığı Adana Bölge Müdürlüğü görevinin ardından Samsun’a bölge müdürü olarak atandı. İlk olarak görev alanlarını gezen Terzioğlu, yatırım ve tanıtım faaliyetlerinin devam ettiğini belirterek, yeni makamında açıklamalarda bulundu.


Hasan Terzioğlu, “Adana’da bölge müdürü görevi yaptıktan sonra Nisan ayının başında Samsun 11. Bölge Müdürü olarak görevlendirildim. Samsun Bölgesi 5 ildeki doğa koruma ve milli park faaliyetlerini yürütüyor. Samsun, Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum illeri bizim sorumluluk alanımızda. Bölgedeki bütün biyoçeşitliliği koruma ve tabiat parkları faaliyetleri müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor. Göreve yeni başladığımız için görev alanlarımızı yerinde incelemeye başladım. Şu anda her yeri gezemedim. Alanlarda ziyaretçilere dönük yatırım faaliyetleri devam ediyor. Daha önceden projelendirilmiş faaliyetlerimiz de var. Bu yıl itibariyle proje bütçemiz 5,5 milyon TL civarında. Bu bütçe, ihtiyaca göre daha da artabilir. Amacımız tabiat parklarımızı ziyaret edecek olan ziyaretçilere hizmet kalitesini arttırmak” dedi.




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