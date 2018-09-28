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Teşhircilik iddiasına gözaltı

Samsun’da kadınlara cinsel organını göstererek teşhircilik yaptığı iddia edilen 1 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da kadınlara cinsel organını göstererek teşhircilik yaptığı iddia edilen 1 zanlı gözaltına alındı.


Edinilen bilgiye göre, Samsun'da kadınlara cinsel organını göstererek teşhircilik yaptığı iddia edilen A.A. isimli bir şahıs, şikayet üzerine Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Bürosu ekiplerinin takibi sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Samsun Adliyesine sevk edilen A.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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