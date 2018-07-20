Teyzesinin oğlunu markette bıçaklayarak öldürdü

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi Değirmenbaşı Caddesi’nde bulunan bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markette kasiyer olarak çalışan 32 yaşındaki Yücel Güntürk, teyzesinin oğlu Doğan K.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Yücel Güntürk olay yerinde hayatını kaybetti. Yücel Güntürk’ün cenazesi Çarşamba Devlet Hastanesine morguna kaldırıldıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Adli Tıp Şubesine gönderildi. Olay yerinden kaçan Doğan K.’nin polis tarafından yakalandığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.