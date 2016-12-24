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TFF 1. Lig
24 Aralık 2016 18:58
TFF 1. Lig
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24 Aralık 2016 18:58
TFF 1. Lig’in 16. haftasında Samsunspor ile Göztepe A.Ş. karşı karşıya geliyor.
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