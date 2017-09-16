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16 Eylül 2017 22:07

TFF 1. Lig

Samsunspor, TFF 1.

TFF 1. Lig

16 Eylül 2017 22:07

Lig’in 5. haftasında konuk ettiği Altınordu’ya 4-1 yenildi.



Maçtan dakikalar


13. dakikada sol kanattan gelişen atakta Barış Alıcı’nın ceza sahası içerisinden vurduğu şutu, kaleci Furkan çeldi.


17. dakikada defansın hatası sonucunda topla bulaşan Mirkan Aydın meşin yuvarlağı Furkan’ın solundan filelere yolladı. 0-1


33. dakikada Ahmet Cebe’nin sol kenardan ortasında Altınordu savunması ayak koyarak Ayite’nin boş kaleye gol atmasını engelledi.


43. dakikada defansın arkasına atılan ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Mehmet Uçar, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-2


45. dakikada Ayite’nin sağ çaprazdan şutu direğin solundan auta çıktı.


74. dakikada Samsunspor’un takım halinde yüklendiği sırada kendi yarı sahasından topa hareketlenen Alican, meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3


76. dakikada Kerim Avcı’nın zayıf şutunu kaleci Furkan elinden kaçırdı. Top filelerle buluştu. 0-4


83. dakikada Gökay’ın serbest vuruşunda Muhammet Beşir topu kafayla filelere yolladı. 1-4



Stat: Yeni Samsun 19 Mayıs


Hakemler: Erkan Özdamar xx, Murat Temel xx, Vural Gül xx


Samsunspor: Furkan Köse x, Hasan Hatipoğlu x, Kenan Karışık x (Gökay dk. 66 x), Ayite x, Chibuike x, Ahmet Cebe x (Halil İbrahim dk. 34 x), Ufuk Budak x, Abdülkerim Bardakçı x, Çağrı Ortakaya x (Muhammet dk. 46 xx), Ramazan Övüç xx, Erkam Reşmen x


Yedekler: Sifakis, Ercan, Ahmet Solakel, Samaras, Göksu, Samed, Ömer


Teknik Direktör: Alpay Özalan


Altınordu: Erce Kardeşler xx, Uğur Kuru xx, Yusuf Acer xx, Mehmet Uçar xxx (Enis dk. 90+1 ?), Serkan Göksu xx (Alican dk. 68 xxx), Mirkan Aydın xxx (Fatih dk. 56 xx), Kerim Avcı xx, Deniz Vural xx, Kerim Alıcı xxx, Barış Alıcı xx, Recep Yemişçi xx


Yedekler: Ali Yanar, Yusuf, Oğulcan, Ali Aydın


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Goller: Muhammet Beşir (dk. 83) (Samsunspor), Mirkan Aydın (dk. 17), Mehmet Uçar (dk. 43), Alican (dk. 74), Kerim Avcı (dk. 76) Altınordu


Sarı kartlar: Abdülkerim, Ayite, Ramazan (Samsunspor), Barış Alıcı, Recep Remişçi, Uğur Kuru, Mehmet Uçar, Alican (Altınordu)




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