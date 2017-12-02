TFF 1. Lig: Samsunspor: 0 - Eskişehirspor: 4

Lig’in 14. haftasında Eskişehirspor, deplasmanda Samsunspor’u 4-0 yendi. Samsunspor taraftarları takımlarını protesto ederken, Eskişehirsporlu futbolcuları alkışladı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Kenan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Gökay’ın şutunu Kayacan zorlukla kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahasına gelen ortaya ters bir kafa vuruşu yapan Hasan Hüseyin’in topunu kaleci Kayacan son anda kornere çeldi.
38. dakikada ceza sahasının sağında topla buluşan Ofoedu’nun plasesi filelerle buluştu. 0-1
60. dakikada topa hatalı çıkan kaleci Furkan’ın hatasını değerlendiren Bruno, meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 0-2
63. dakikada orta sahadan aldığı topla çalımlarla ceza sahasına giren Erkan Zengin, Furkan’ın sağından meşin yuvarlağı filelere yolladı. 0-3
78. dakikada Samsunspor defansının ofsayt itirazları yaptığı pozisyonda topla buluşan Ofoedu, sol çaprazdan temiz bir şutla takımının 4. golünü kaydetti. 0-4
Stat: Samsun 19 Mayıs
Hakemler: Emre Malok xx, Sezgin Çınar xx, Furkan Ürün xx
Samsunspor: Furkan Köse x, Hasan Hatipoğlu x, Ahmet Burak xx, Abdülkerim Bardakçı x, Ömer Kandemir x, Chibuike xx, Gökay İravul x (Göksu dk. 46 xx), Ahmet Cebe x (Halil İbrahim dk. 68 x), Ayite x (Muhammet dk. 72 x), Kenan Karışık x, Çağrı Ortakaya x
Yedekler: Sifakis, Ercan, Kemal, Samaras, Oğuz, Enes
Teknik Direktör: Engin İpekoğlu
Eskişehirspor: Kayacan xx, Hasan Hüsayin xx, Aykut Akgün xx, Dorukhan xx, Uğur İnceman xx, Erkan Zengin xxx (Fıratcan dk. 87 ?), Ofoedu xxxx (Semih Şentürk dk. 81 x), Kaan Kanak xx, Akaminko xx, Semih Güler xx, Bruno Ferreira xxx (Hasan Ayanoğlu dk. 74 x)
Yedekler: Gökhan, Bilal Aziz, Muhammet Serdar, Mehmet Özcan, Andaç
Teknik Direktör: Yücel İldiz
Goller: Ofoedu (dk. 38 ve 78), Brunu (dk. 60), Erkan Zengin (dk. 63) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Kenan Karışık, Çağrı Ortakaya, Abdülkerim Bardakçı (Samsunspor), Aykut Akgün, Erkan Zengin, Kaan Kanak (Eskişehirspor)