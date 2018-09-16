İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 2. Lig: Samsunspor: 0 - Sancaktepe Belediye Spor: 3

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 3. hafta mücadelesinde Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor 3-0 mağlup oldu.



Stat: Yeni 19 Mayıs


Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Akyüz, Güner Taştan


Samsunspor: Furkan Köse, Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Ercan Yazıcı, Canberk Dilaver (İshak dk. 64), Okan Dernek(Metincan dk. 51), Savaş Yılmaz, İrfan Başaran, İlyas Yavuz, Erhan Şentürk (Enes dk. 37), Bahattin Köse


Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış, Rahmi Akyazı, Onur Alkan (İrfan dk. 69), Melik Derin (Oğuzhan dk. 87 ?), Hamza Ok, Timur Kosovalı (İsmail dk. 76), Recep Yılmaz, Mert Örnek, Muharrem Cihan, Erbay Eker, Cumhur Yılmaztürk


Goller: Mert Örnek (dk. 7), Melik (dk. 66), İsmail (dk. 77) (Sancaktepe Belediyespor)


Sarı Kartlar: Erhan Kartal, Enes, Savaş (Samsunspor), Timur, Cumhur, Emre, İsmail (Sancaktepe Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.