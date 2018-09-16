TFF 2. Lig: Samsunspor: 0 - Sancaktepe Belediye Spor: 3

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 3. hafta mücadelesinde Samsunspor, Sancaktepe Belediyespor 3-0 mağlup oldu.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Emre Kargın, Oğuz Akyüz, Güner Taştan
Samsunspor: Furkan Köse, Erhan Kartal, Şahin Şafakoğlu, Ercan Yazıcı, Canberk Dilaver (İshak dk. 64), Okan Dernek(Metincan dk. 51), Savaş Yılmaz, İrfan Başaran, İlyas Yavuz, Erhan Şentürk (Enes dk. 37), Bahattin Köse
Sancaktepe Belediyespor: Emre Satılmış, Rahmi Akyazı, Onur Alkan (İrfan dk. 69), Melik Derin (Oğuzhan dk. 87 ?), Hamza Ok, Timur Kosovalı (İsmail dk. 76), Recep Yılmaz, Mert Örnek, Muharrem Cihan, Erbay Eker, Cumhur Yılmaztürk
Goller: Mert Örnek (dk. 7), Melik (dk. 66), İsmail (dk. 77) (Sancaktepe Belediyespor)
Sarı Kartlar: Erhan Kartal, Enes, Savaş (Samsunspor), Timur, Cumhur, Emre, İsmail (Sancaktepe Belediyespor)