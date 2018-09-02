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02 Eylül 2018 22:04

TFF 2. Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

TFF 2.

TFF 2. Lig: Samsunspor: 1 - Amed Sportif Faaliyetler: 0

02 Eylül 2018 22:04

Lig Beyaz Grup’ta Samsunspor, sahasında Amed Sportif Faaliyetler’i Ercan Yazıcı’nın golüyle 1-0 yenerek sezona galibiyetle başladı.



Stat: Yeni 19 Mayıs Stadyumu


Hakemler: M. İlker Coşkun xx, Rıdvan Okuş xx, Kadir Kantekin xx


Samsunspor: Furkan Köse xx, Erhan Kartal x, Şahin Şafakoğlu xx, Ercan Yazıcı xx, Canberk Dilaver xx, Ramazan Çevik x (Kubilay dk. 46 xx), Çağrı Ortakaya xx, Savaş Yılmaz xx, İrfan Başaran xx, Samet Asatekin x (Erhan Şentürk dk. 64 x), Muhammet Beşir x (Okan Dernek dk. 76 x)


Amed Sportif Faaliyetler: Erdi x, Yiğitcan Günboyu x (Rıdvan dk. 90 ?), Hasan Küççük x, Ercan Çapar x (Gökhan dk. 66 x), Nezir Özer xx, Umut Koçin x (Muhammet dk. 61 x), Mehmet İstemi xx, Ömer Karancı xx, Oğuz Çetinkaya x, Volkan Geyik xx, Mansur Çalar x


Gol: Ercan Yazıcı (dk. 65) (Samsunspor)


Sarı Kartlar: Erhan Kartal, Muhammet Beşir, Çağrı, Şahin, Savaş (Samsunspor), Mansur Çağlar, Mehmet İstemi (Amed Sportif Faaliyetler)




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