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TFF 2. Lig: Samsunspor: 2 - Gaziantepspor: 0

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 7. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Gaziantepspor'u 2-0 yendi.



Stat: Yeni 19 Mayıs


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Murat Taşçıkar, Murat Erölmez


Samsunspor: Furkan Köse, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Nuri Terliksiz, İshak Doğan, Oğuz Gürbulak, Savaş Yılmaz(İrfan dk. 58), İlyas Yavuz (Okan dk. 84), Ramazan Çevik, Samat Asatekin (Enes İslam dk. 67), Bahattin Köse


Gaziantepspor: Adnan Karabulut, Müslüm Talşık, Mustafa Özyaşar, Ferhat Güler, Hasan Genç, Deniz Solmaz, İlker Günaslan (Siraç dk. 38), Muhammed Oğuz, Tarık Kamış (Ahmet Olgun dk. 22), Mustafa Çakır, Yusuf Erdem (Erdal dk. 75)


Goller: Bahattin Köse (dk. 9 ve 10) (Samsunspor)


Sarı kartlar: Ferhat Güler (Gaziantepspor)

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