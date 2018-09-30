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TFF 2. Lig: Samsunspor: 3 - Ankara Demirspor: 1

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 5. haftasında Samsunspor, sahasında karşılaştığı Ankara Demirspor'u 3-1 mağlup etti.



Stat: Yeni 19 Mayıs


Hakemler: Çağatay Şahan, Akan Akbal, Mehmet Akıncık


Samsunspor: Furkan Köse, Erhan Kartal, Erkam Reşmen (Nuri Terliksiz dk 90 ?), Ercan Yazıcı, İshak Doğan, Oğuz Gürbulak, Savaş Yılmaz (Okan Dernek dk 78), İlyas Yavuz, Ramazan Çevik, Samat Asatekin (Erhan Şentürk dk 67), Bahattin Köse


Ankara Demirspor: Burak Cengiz, Çağatay Çeken, İsmail Hacıhafızoğlu, Enis Çeliksu (Barış Yılmaz dk 67), Alican Tez (Berkan dk 80 ?), Umut Aslan, Hakan Turan, Şamil Ünal(Gökhan dk 58), Ozan Şamiloğlu, İbrahim Süngürlü, Serkan Özdemir,


Goller: Bahattin Köse (dk. 10, 32 ve 73) (Samsunspor), Alican (Ankara Demirspor)


Sarı kartlar: Samet, Savaş, Bahattin (Samsunspor), İsmail, Alican (Ankara Demirspor)

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