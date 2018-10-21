TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Kastamonuspor 1966: 0

TFF 2.
Lig Beyaz Grup 9. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında karşılaştığı Kastamonuspor 1966'yı 1-0 yendi. Samsunspor böylece üst üste 6. galibiyetini aldı.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Serdar Akkoçoğlu, Mücahit Değermenci, Ogün Kamacı
Yılport Samsunspor: Ahmet Alttın, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Nuri Terliksiz, İshak Doğan, Oğuz Gürbulak, Savaş Yılmaz, İlyas Yavuz (Şahin dk. 86 ?), Ramazan Çevik (İrfan dk. 58), Samet Asatekin, Erhan Şentürk (Muhammet Beşir dk. 73)
Kastamonuspor 1966: Bekir Sevgi, Mustafa Çakır, Abdülaziz Solmaz, Ayhan Gürbüz, Erkan Taşkıran (Ozan dk. 46), Şaban Özel, Soner Dikmen (Niyazi dk. 46), Cenk Kaplan, Oğuzhan Öztürk (Sinan Akaydın dk. 79), Muharrem Cengiz, Yakup Yiğit
Gol: Samet Asatekin (dk. 28) (Yılport Samsunspor)
Kırmızı kart: Mustafa Çakır (dk. 85) (Kastamonuspor 1966), Erkan Kartal (dk. 90+2) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Erhan Şentürk, Oğuz, Erkam (Samsunspor), Ayhan, Niyazi, Yakup, Bekir (Kastamonuspor 1966)