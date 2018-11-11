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TFF 2. Lig: Yılport Samsunspor: 1 - Keçiörengücü: 2

TFF 2.

Lig Beyaz Grup 12. haftasında Yılport Samsunspor, sahasında Keçiörengücü'ne 2-1 yenildi.



Stat: Yeni 19 Mayıs


Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Onur Tanrıverdi, Osman Baruk


Yılport Samsunspor: Ahmet Alttın, Erhan Kartal, Erkam Reşmen, Nuri Terliksiz, İshak Doğan (Oğuz dk. 70), İrfan Başran, Okan Dernek, İlyas Yavuz (Muhammet dk. 46), Ramazan Çevik (Erhan Şenttürk dk. 57), Samet Asatekin, Bahattin Köse


Keçiörengücü: Metin Uçar, Sertaç Çam, Cihan Can, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Seçkin Getbay (Ziya dk. 76), Devrim Taşkaya (Uğurcan dk. 90+2 ?), Abdulkadir Korkut, Uğur Utlu, Gökhan Meral (Burak Aydın dk. 68), Taha Balcı


Gol: Bahattin Köse (dk. 69) (Samsunspor), Taha Balcı (dk. 45+3 ve 54) (Keçiörengücü)


Sarı kartlar: Erkam, Oğuz, Okan (Samsunspor), Taha, Devrim, Sertaç (Keçiörengücü)

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