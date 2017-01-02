Ticaret sicil harçları artık TSO’ya ödenecek

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, daha önceden vergi dairelerine ve bankalara yatırılan ticaret sicil harçlarının artık TSO tarafından tahsil edilmeye başlandığını açıkladı.

Hükümetin yatırım ortamının iyileştirilmesi maksadıyla ticaret sicil harçlarının Ticaret ve Sanayi Odaları ile Ticaret Borsaları tarafından tahsil edilmesi için de bazı kanunlarda değişikliğe gittiğini söyleyen Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Bu konudaki uygulamada 1 Ocak 2017’den yürürlüğe girdi. Önceden gerçek kişilerin, şirketlerin ve kooperatiflerin ticari faaliyete başlamadan önce ticaret sicil kaydı oluşturmak zorundaydı. Bilindiği gibi kayıt sırasında bazı belgelerin yanı sıra bankalara veya vergi dairelerine ticaret sicil harcı yatırıldığını gösteren makbuz isteniyordu” dedi.



Zamandan tasarruf

Sicil harçlarının 2010 yılında yapılan düzenleme ile bazı bankalara ve vergi dairelerine yatırıldığını kaydeden Başkan Murzioğlu, “Ancak, zaman alan ve bürokratik işlemleri çoğaltan bu uygulama yeni yıldan itibaren kaldırıldı. Ticaret sicil harçlarını artık odamızda tahsil edilecek. Üyelerimiz, odaya geldiğinde burada hem ticaret sicil harcını yatırmış olacak, hem müdürlüğün istediği belgeyi alarak zaman kaybetmeden işlemlerini bitirmiş olacaklar. Üyelerimizin lehine uygulamalar içeren tebliğ dolayısıyla başta hükümetimize ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür ediyoruz” diye konuştu.