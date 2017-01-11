Tıp fakültesinden Cern’e bir başarı hikayesi

Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi’ne(Cern) kabul edilen ilk tıp öğrencisi unvanına sahip Ahmet Serdar Mutluer, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından düzenlenen organizasyonda tıbbiyeli öğrencilerle bir araya geldi.

Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi(OMÜ) Genç Yeryüzü Doktorları Topluluğu tarafından "Tıp Fakültesi’nden Cern’e Bir Başarı Hikayesi: Ahmet Serdar Mutluer" başlığı altında bir söyleşi gerçekleştirildi. Konuşmacı olarak davet edilen Ahmet Serdar Mutluer, Cern’e kabul edilen ilk tıp öğrencisi unvanına sahip. Aynı zamanda Bezmialem Vakıf Üniversitesi Tıp Fakültesi 4. sınıf öğrencisi olan Mutluer, konuşmasında bilimsel çalışmalarda multidisipliner yaklaşımın önemini vurguladı. Kendisi de çalışmalarını bu disiplin bağlamında sürdürdüğünü belirtti. Bir tıp öğrencisi olarak mühendislik alanında yaptığı çalışmalar ve aldığı ödüllerle ezber bozan genç bilim insanı, OMÜ öğrencilerinin ufkunu açacak konulardan bahsetti.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlık Mavi Salon’da gerçekleştirilen söyleşiye çeşitli fakülte ve bölümlerden yüzden fazla öğrenci iştirak etti. Öğrencilerin sorularına samimi cevaplar veren Mutluer ile söyleşi, program sonrası yenilen veda yemeği ile son buldu.