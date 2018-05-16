Tıp öğrencileri Rektör Bilgiç ile yüz yüze

Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesinde Türkçe ve İngilizce öğrenim

gören 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.

Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki Mavi Salonda gerçekleşen buluşmaya; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, dekan yardımcıları, akademisyenler ve Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Bölümlerinin 1. sınıf öğrencileri katıldı.

“Türkiye’nin saygın fakültelerinden birindesiniz”

Oldukça samimi ve sohbet havasında geçen buluşmada Rektör Bilgiç, konuşmasının başında göreve geldikleri günden itibaren geride bıraktıkları yaklaşık 20 aylık zaman diliminin çok yoğun bir tempoyla geçtiğini vurgulayarak öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti ifade etti. Rektör Bilgiç, öğrencilerin eğitim gördükleri Tıp Fakültesiyle ilgili değerlendirmelerinin kendileri açısından değerli ve katkı sağlayıcı olduğunu belirterek, “OMÜ Tıp Fakültesini tercih etmekle pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Zira Türkiye’deki saygın fakültelerden biri olma niteliğine sahibiz. Eğitiminizi verimli bir şekilde tamamlayıp inşallah iyi bir doktor olarak insanımız ve ülkemize hizmet edeceksiniz. Tabii ki amacımız; sizleri çok iyi biçimde yetiştirip hayata hazırlamak. Şunu unutmamak gerekir ki iyi bir hekim olmak için evvela iyi bir insan olmak ve insanı derinlemesine tanımak şart. İnsanı biyolojik olarak tanımak kadar psikolojik bakımdan da tanımak çok önemli” dedi.

“İleride nice insanın umudu olacaksınız”

Hasta ve doktor arasındaki güven ilişkisinin önemine değinen Rektör Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güvenin tesis edilebilmesi adına da 6 yıllık bir eğitim süreci içindesiniz. Çünkü hatalarınızın telafisinin mümkün olmadığı bir meslek hayatında görev alacaksınız. Size ümit bağlamış nice insanın bu umutlarını sizde bulması gerekecek. Hasta, bazen eşine ya da kardeşine anlatamadığı sırrını sizinle paylaşacak. Bu paylaşım tabii çok önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirecek. Tercih dönemindeki hayallerinizle karşılaştıklarınız arasında mutlaka farklılıklar olacaktır; bu durumu üniversiteyi kazanan her öğrenci yaşar. Artık gerçekliklerle karşı karşıyasınız. O sebeple bu bir yıl içerisinde neler yaşadınız, nelerle karşılaştınız? Sizleri sükutu hayale uğratan şeyler ile beğendiğiniz, takdir ettiğiniz olaylar ve durumları sizlerle hocalarımızın eşliğinde gözden geçirme şansımız olacak kanaatindeyim. Nihayetinde çözülemeyecek sorun yoktur.”

Rektör Bilgiç, konuşmasının ardından sohbet havasında geçen interaktif paylaşımında; sınav ve not sistemi, sosyal ve fiziki donatılar, öğrencilerce gündeme getirilen yeni ve özgün fikirler hakkında onlara kulak verdi. Bütün bunları değerlendirmeye alacaklarını kaydeden Rektör Bilgiç, öğrencilerin dile getirdiklerini dikkate alarak çözüm önerileri içine dâhil etti.

Buluşmada Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir de öğrencilerce yöneltilen soru ve sorunlar hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak iyileştirme yapılacak hususlara dair notlar aldı.

Buluşma sonunda, öğrenciler Rektör Prof. Dr. Bilgiç ve Tıp Fakültesi yetkilileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.