Diğer
Kategoriler
16 Mayıs 2018 18:00

Tıp öğrencileri Rektör Bilgiç ile yüz yüze

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektörü Prof.

Tıp öğrencileri Rektör Bilgiç ile yüz yüze

16 Mayıs 2018 18:00

Dr. Sait Bilgiç, Tıp Fakültesinde Türkçe ve İngilizce öğrenim


gören 1. sınıf öğrencileriyle bir araya gelerek sorun, talep ve önerilerini dinledi.


Tıp Fakültesi Dekanlığı bünyesindeki Mavi Salonda gerçekleşen buluşmaya; Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Recep Sancak, dekan yardımcıları, akademisyenler ve Tıp Fakültesinin Türkçe ve İngilizce Bölümlerinin 1. sınıf öğrencileri katıldı.



“Türkiye’nin saygın fakültelerinden birindesiniz”


Oldukça samimi ve sohbet havasında geçen buluşmada Rektör Bilgiç, konuşmasının başında göreve geldikleri günden itibaren geride bıraktıkları yaklaşık 20 aylık zaman diliminin çok yoğun bir tempoyla geçtiğini vurgulayarak öğrencilerle bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu ve memnuniyeti ifade etti. Rektör Bilgiç, öğrencilerin eğitim gördükleri Tıp Fakültesiyle ilgili değerlendirmelerinin kendileri açısından değerli ve katkı sağlayıcı olduğunu belirterek, “OMÜ Tıp Fakültesini tercih etmekle pişman olmayacağınızı düşünüyorum. Zira Türkiye’deki saygın fakültelerden biri olma niteliğine sahibiz. Eğitiminizi verimli bir şekilde tamamlayıp inşallah iyi bir doktor olarak insanımız ve ülkemize hizmet edeceksiniz. Tabii ki amacımız; sizleri çok iyi biçimde yetiştirip hayata hazırlamak. Şunu unutmamak gerekir ki iyi bir hekim olmak için evvela iyi bir insan olmak ve insanı derinlemesine tanımak şart. İnsanı biyolojik olarak tanımak kadar psikolojik bakımdan da tanımak çok önemli” dedi.



“İleride nice insanın umudu olacaksınız”


Hasta ve doktor arasındaki güven ilişkisinin önemine değinen Rektör Bilgiç sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu güvenin tesis edilebilmesi adına da 6 yıllık bir eğitim süreci içindesiniz. Çünkü hatalarınızın telafisinin mümkün olmadığı bir meslek hayatında görev alacaksınız. Size ümit bağlamış nice insanın bu umutlarını sizde bulması gerekecek. Hasta, bazen eşine ya da kardeşine anlatamadığı sırrını sizinle paylaşacak. Bu paylaşım tabii çok önemli bir sorumluluğu da beraberinde getirecek. Tercih dönemindeki hayallerinizle karşılaştıklarınız arasında mutlaka farklılıklar olacaktır; bu durumu üniversiteyi kazanan her öğrenci yaşar. Artık gerçekliklerle karşı karşıyasınız. O sebeple bu bir yıl içerisinde neler yaşadınız, nelerle karşılaştınız? Sizleri sükutu hayale uğratan şeyler ile beğendiğiniz, takdir ettiğiniz olaylar ve durumları sizlerle hocalarımızın eşliğinde gözden geçirme şansımız olacak kanaatindeyim. Nihayetinde çözülemeyecek sorun yoktur.”


Rektör Bilgiç, konuşmasının ardından sohbet havasında geçen interaktif paylaşımında; sınav ve not sistemi, sosyal ve fiziki donatılar, öğrencilerce gündeme getirilen yeni ve özgün fikirler hakkında onlara kulak verdi. Bütün bunları değerlendirmeye alacaklarını kaydeden Rektör Bilgiç, öğrencilerin dile getirdiklerini dikkate alarak çözüm önerileri içine dâhil etti.


Buluşmada Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayhan Dağdemir de öğrencilerce yöneltilen soru ve sorunlar hakkında detaylı açıklamalarda bulunarak iyileştirme yapılacak hususlara dair notlar aldı.


Buluşma sonunda, öğrenciler Rektör Prof. Dr. Bilgiç ve Tıp Fakültesi yetkilileri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER SAMSUN HABERLERİ
SAMSUN HAVA DURUMU
24
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    24°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    22°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    22°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    23°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç