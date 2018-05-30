Tıp profesörünün mezuniyet heyecanı

Dr. Türker Yardan, başarı belgesini kendi küçük çocukları eşliğinde eşinin elinden aldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesinin 2017-2018 eğitim öğretim yılı İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezuniyet töreni, OMÜ Yaşam Merkezi’nde gerçekleşti. Törende 463 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Törene Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. Ahmet Mutlu ve Doç. Dr. Selahattin Kaynak, öğretim üyeleri, aileler ve öğrenciler katıldı.

"Öğrencilerimizi bugün meslektaşlarımız olarak uğurluyoruz”

Törenin ilk konuşmasını yapan fakülte dekanı Prof. Dr. Ebül Muhsin Doğan "Biz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ailesi olarak bugün çok gururluyuz. Dört yıl önce kucakladığımız, bin bir emekle hayata hazırladığımız öğrencilerimizi bugün meslektaşlarımız olarak uğurluyoruz. OMÜ olarak öğrencilerimize daima verebileceğimizin en iyisini vermeyi ilke edindik. Öğrencilerimizi sadece bilgi ile donatmaya çalışmadık, aynı zamanda onların tüm hayatlarında başarılı olmalarını sağlayacak beceri ve yetkinliklerle de donattık. Öğrencilerimizin OMÜ’ye ilk kayıt yaptırdıkları andan, diplomalarını aldıkları ana kadar emeği geçen tüm akademik ve idari personelimize teşekkür ediyoruz ve bugünün en büyük gururunu yaşayan aileler ile öğrencilerimizi de canı gönülden kutluyoruz" dedi.

“Mezuniyet dünyanın en güzel işbirliğinin ürünüdür”

“Mezuniyet bana göre dünyanın en güzel işbirliğinin ürünüdür” diyen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ise "Her şeyini evladına vakfeden aileler, bütün birikimini gençlerin yetişmesine adamış eğitim kadroları ve öğrenme heveslisi olan siz gençlerimiz Türkiye’nin geleceğine damga vuracaksınız. Biz sizlerle ilişkimizin bittiğini düşünmüyoruz aksine ilişkimizin yeni bir boyuta geçtiğine inanıyoruz. Bugün artık mezun olsanız da yeni bilgileri öğrenme ihtiyacınız olacaktır. Siz bize ne zaman ihtiyaç duyarsanız biz sizin yanınızda olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Törenin son konuşmasını yapan fakülte birincisi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Mehmet Ali Uzun, tüm arkadaşlarıyla hem duygularını paylaştı hem de onlara mezuniyet yeminini ettirdi. Aynı zamanda Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Vedat Ceyhan ile beraber şeref kütüğüne ismini de çakan Uzun, hediye ve başarı belgelerini de Ceyhan’ın elinden aldı.

Fakülte ikincisi İktisat bölümü öğrencisi Merve Yılmaz, başarı belgesini Fakülte Dekanı’nın elinden alırken, fakülte üçüncüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü öğrencisi Münevver Yıldırım’a ise başarı belgesini Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ahmet Mutlu verdi.

Daha sonra bölüm bazında dereceye giren diğer öğrenciler de tek tek başarı belgelerini ve ödüllerini aldı. Aynı zamanda Fakülte ve KOSGEP işbirliğiyle gerçekleştirilen "Girişimcilik ve Yenilikçilik" eğitimlerini başarıyla tamamlayan ve KOSGEP tarafından verilen girişimcilik desteğini almaya hak kazanan öğrenciler de KOSGEP Girişimcilik Belgelerini, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Selahattin Kaynak’ın elinden aldı.

Tıp profesörü, siyaset bilimi ve kamu yönetimini derece ile bitirdi

Törenin ilginç ve güzel görüntülerinden birini de Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümünü üçüncülükle bitiren OMÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Türker Yardan’ın, başarı belgesini kendi küçük çocukları eşliğinde eşi Prof. Dr. Elif Dikmetaş Yardan’ın elinden alması oluşturdu.

Son olarak öğretim üyelerinden başarı belgelerini alan tüm öğrenciler, töreni kep atma ritüeliyle noktaladı.