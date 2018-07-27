Kaza, İlkadım ilçesi Toybelen Mahallesi Samsun – Ankara Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’dan Ankara istikametine seyir halinde olan Ümmühan Çelik idaresindeki 55 EU 115 plakalı otomobile, aynı yönde seyir halinde olan 55 RP 466 plakalı Tır arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle yolda savrulan ve kaldırıma çarparak duran otomobil sürücüsü Ümmühan Çelik ile yanında bulunan Özcan Özger yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis Ambulansı ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis kazayla ilgili çalışmalarını sürdürüyor.