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22 Aralık 2017 14:43

Tırın patlayan körüğünü kontrol için altına giren sürücü ezilerek hayatını kaybetti

Samsun’da bir tır sürücüsü seyir halindeyken aracının körüğünün patlaması sonucu kontrol için altına girdiği tırda ezilerek hayatını kaybetti.

Tırın patlayan körüğünü kontrol için altına giren sürücü ezilerek hayatını kaybetti

22 Aralık 2017 14:43


Olay, Samsun’un Kavak ilçesi Samsun-Ankara karayolu Mahmutlutepe mevkisinde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Limanından yüklediği yaklaşık 26 ton kömürü Kayseri’ye götürmek için yola çıkan Turgay Tığ (40) idaresindeki 38 D 0630 çekici ve 34 D 5147 dorse plakalı tırın körüğü büyük bir gürültü ile patladı. Aracını yolun kenarına çekip çalışır halde bırakan sürücüsü Turgay Tığ, tahtanın üzerine yatıp aracın akaryakıt deposunun altına girip patlayan körüğü kontrol etmek istediği bir sırada araç aşağı doğru çöktü. Turgay Tığ çöken aracın altında ezilip sıkıştı.


Patlama sesi üzerine tırın bulunduğu yere yönelen vatandaşlar sürücünün altında ezildiğini fark etti. Olay yerine Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ve 112 Acil Servis ekiplerine ait ambulans sevk edildi. İtfaiye tarafından tırın altından çıkartılan sürücünün öldüğü tespit edildi. Kasyeri’nın Yahyalı ilçesi nüfusuna kayıtlı olan tır sürücüsü Turgay Tığ’ın cenazesi savcının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Kavak Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kavak İlçe Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.




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