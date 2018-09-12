"Tiroid Kanseri" erken tanı ile tedavi olabiliyor

Dr. Serdar Yol, her geçen gün görülme sıklığını artan, insan vücudunda belirti göstermeden ilerleyen 'Tiroid Kanseri'nin tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu söyledi.

Samsun Büyük Anadolu Meydan Hastanesi doktorlarından Onkoloji Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Serdar Yol, her geçen gün görülme sıklığını artan, insan vücudunda belirti göstermeden ilerleyen 'Tiroid Kanseri' hakkında uyardı. Türkiye'de her geçen gün görülme sıklığını artan Tiroid Kanseri özellikle kadınlarda sıkça rastlanan bir sağlık sorunu olduğu ifade ediliyor. İnsan vücudunda belirti göstermeden ilerleyen bu kanser tipinin, erken tanı ile tedavi edilebildiğini belirten Uzman Prof. Dr. Yol, Tiroid Kanseri hakkında dikkat edilmesi gerekenler hakkında bilgi verdi.

Hastalık hakkında bilgiler veren Uzman Prof. Dr. Yol, "Boynun ön kısmında yer alan, insan vücudunun protein ve enerji metabolizmasında önemli görevler üstlenen tiroid bezi, hormonları üreten, endokrin sisteminin en mühim organlarımızdan bir tanesidir. Bu önemli organımız işini yapmadığı zaman kansere kadar uzanan sağlık sorunları ile ortaya çıkar. Tiroid kanseri hastalığının büyük bir bölümünde hasta da herhangi bir şikayet belirtisi görülmez. Kimi hastalar da boyun kısmında kitle oluşmuş ya da lenf bezlerinde büyüme görülebilir. Bazı vakalar da ise boğazda rahatsızlık hissi, nefes alıp vermede sıkıntı görülse de, farklı sebepler de mutlaka dikkate alınmalıdır. Eğer kişi sesinde kısılma, nefes darlığı, iştahsızlık ve boyunda lenf bezlerinin şişmesi gibi durumlarla karşı karşıya kalırsa, bu durum ilerlemiş tiroid kanseri olabilme ihtimalleri arasındadır” dedi.

Hastalığın tedavi ve tanı sürecinden de bahseden Uzman Prof. Dr. Yol, şunları söyledi:

“Hastalığın belirtisi olan şikayetleri olanların mutlaka bir sağlık kurumuna başvurmalı. Kesin kanser tanısı, şüphe edilen lenf bezesi veya tiroid nodülünden, ultrason desteğiyle yapılacak ince iğne biyopsi materyalinin patolojik incelemeleri sonucu netlik kazanır. Kanser tanısının konulmasından sonra boyun bölgesindeki lenf bezlerinin durumu cerrahi tedavi planı açısından titizlikle değerlendirilmelidir.”