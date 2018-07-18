TOBB Başkanı Akyüz: "Ekonomiye kadın eli değecek"

TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile birlikte, yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nde Ticaret Bakanı olarak atanan Ruhsar Pekcan’ı ziyaret etti. Bakanlıkta gerçekleşen ziyarete TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz’de katıldı. Oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları, bakanlık kabinesi açıklanmadan önce TOBB KGK Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ruhsar Pekcan’a tebriklerini iletti.

"Amacımız kadınların iş hayatında daha çok yer alması"

Ziyarette Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ı kutlayarak, başarılar dileyen Başkan Akyüz, "Öncelikle ekonominin başına içimizden biri olarak TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcımız Ruhsar Pekcan’ın getirilmesi bizleri fazlasıyla sevindirmiştir. Sayın Bakanımızı, Şubat ayında gerçekleştirdiğimiz Türkiye’nin Kadın Gücü Samsun Buluşmasında TOBB KGK Başkan Yardımcısı olarak misafir etmiştik. Bilgi ve deneyimlerini dinleme fırsatımız olduğu Ruhsar Pekcan’ın bu önemli görevi hakkıyla ve layıkıyla yerine getireceğine inancımız tamdır. TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da ifade ettiği gibi, ekonomiye artık kadın eli değecek. Türkiye’nin zenginleşmesi serüvenine kadınlar şimdi daha fazla destek olacak. Bilindiği gibi Türkiye nüfusunun yarısını kadınlar oluşturuyor. Ancak, sadece girişimci kadınların değil, iş hayatındaki kadınların da erkeklere göre temsil edilme oranı çok düşük. Bizim amacımız da kadınlarımızın iş hayatlarında daha çok yer alması. Türkiye’nin kalkınma hedeflerine, çocuklarımıza daha iyi bir gelecek bırakma hedefine ancak ve ancak omuz omuza ulaşabiliriz. Bunu hep birlikte yapacağımıza da inanıyorum" dedi.

TOBB Samsun Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, ayrıca güven tazeleyerek yeniden TOBB Başkanı seçilen M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile de bir araya gelerek, tebriklerini iletti.