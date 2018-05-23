Togar: “24 Haziran seçimleri hayati önem taşıyor”

Artık Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan seçerek ülkemizi daha güzel günlere taşıyacağımız başkanlık sistemine geçmeye hazırız” dedi.

“Kirli oyunlara karşı güçlü olmalıyız”

Türkiye’ye karşı oynanan tüm oyunlara ‘dur’ demek isteyenlerin Cumhur İttifakı’nda birleştiğine dikkat çeken Başkan Togar, “Türkiye bulunduğu konun itibarıyla çok önemli bir coğrafyada yer alıyor. Ülkemizin dört bir yanında komşularımızın durumunu herkes çok iyi görüyor ve biliyor. Başta Suriye olmak üzere sınır komşularımızda ve yakın coğrafyada yaşananlar ortada. Bunlara paralel olarak ülkemiz de çok önemli bir süreçten geçiyor. Tüm şer cepheleri içten ve dıştan saldırılarını sürdürüyor. Bugünlerde bizler adeta yeni bir sınavdan geçiyoruz. Böylesi zor günlerde istikrarın bozulmaması ve halkın güveni partimize güç veriyor. Ülkemize yönelik her türlü saldırının yanında birde yapılmaya çalışan gerek siyasi gerek ekonomik operasyonları gelişmeleri halkımız iyi analiz etmeli. Her şey gün gibi ortada, bizlere düşen görevlerde belli. 24 Haziran günü herkesin Türkiye’nin istikrarından yana oy kullanacağına inanıyorum. Bir ay sonra gerçekleştirilecek olan seçimler milletimizin kaderini kendi belirleyeceği önemli bir karar günüdür. Bu seçim iç ve dış düşmanlara, Türkiye muhalifliği yapanlarla karşı gücümüzü gösterme günüdür. Bizim tek hedefimiz tek derdimiz, milletimize en iyi hizmeti sunmaktır. Şimdi otuz gün dur durak bilmeden çalışma zamanı. Ev ev, kapı kapı gezerek, herkesle görüşüp çevremizdeki olup bitenleri iyi anlatarak, istikrarın devamı için destek isteyeceğiz” diye konuştu.