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22 Kasım 2017 16:53

Togar: “Bir gün değil her gün halkımız ve esnafımız ile iç içeyiz”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, her fırsatta ilçe esnafı ile bir araya gelerek farklı konularda fikir alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Togar: “Bir gün değil her gün halkımız ve esnafımız ile iç içeyiz”

22 Kasım 2017 16:53


İlçede iş yeri bulunan esnafa yönelik ziyaretlerini sürdüren Başkan Hasan Togar, “Büyüklü, Kutlukent, Aşağıçinik ve ilçe merkezimizdeki esnafımızla paylaşımlarımız bizim görmediğimiz veya atladığımız bazı konularda yönümüzü belirlemede etkili oluyor. Yollardan kaldırımlara, binalardan parklara, sosyal hizmetlerden kültürel çalışmalara kadar birçok önemli projeyi ve çalışmayı kısa sürede başarılı bir şekilde gerçekleştirdik. Göreve geldiğimiz andan itibaren bizleri buralara layık gören halkımız ve esnafımız ile bir an olsun iletişimimizi, bağlarımızı koparmadık. Yediden yetmişe, kadın erken, genç yaşlı herkesin fikri bizler için çok önemli. Her kesime kulak vererek bugün ilçemizdeki bu dev yatırımları halkımız ile buluşturduk. Ben de esnaflıktan gelen Tekkeköy’ü iyi bilen, iyi tanıyan, Tekkeköy sevdalısı biri olarak sıkıntıları çok iyi analiz edebiliyorum. Esnafımız ilçemizdeki vatandaşlarımıza hizmet verir iken aynı zamanda da ilçemizin nabzını tutuyor. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada esnafımız ziyaretlerimiz aralıksız devam edecek” dedi.




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