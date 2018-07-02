Togar: “Çalışanlarımız emeğinin karşılığını alacak”

Tekkeköy Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında bir süredir devam eden toplu iş sözleşmelerinde mutabakata varılarak, sözleşmenin imzaları atıldı. Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar’ı makamında ziyaret eden Hizmet-iş Sendikası Samsun Şube Başkanı Ziya Uzun ve sendika yöneticileri başkanlık makamında birlikte toplu iş sözleşmesini imzaladı.

^”Belediye çalışanları sözleşmeden memnun”

Çalışanların emeğinin karşılığını alması ve haklarının korunması noktasında her türlü adımı attıklarını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Biz belediye çalışanlarımız ile büyük bir aileyiz. Personelimizin daha verimli çalışabilmesi için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Bu manada toplu iş görüşmelerinde kısa sürede karşılıklı hoş görü ve anlayışla uzlaşı sağlandı” dedi.

“Herkes emeğinin karşılığını alacak”

Yapılan toplu sözleşme ile çalışanların ücretleri, sosyal hakları, çalışma koşulları ve ekonomik dengeleri gibi daha birçok konuda karşılıklı uzlaşı sağlandığına dikkat çeken Başkan Togar, “Bugün olduğu gibi bugünden sonra da herkes emeğinin karşılığını sonuna kadar alacaktır. Tekkeköy Belediyesi memurundan işçisine kadar tüm çalışanları ile büyük samimi bir ailedir. Bu büyük ailenin mutluluğu ve huzuru için elimizden gelen her şeyi yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. İmzalanan toplu iş sözleşmesi ile çalışan arkadaşlarımızın ücretlerine yüzde 15 oranında zam yapılırken sosyal yardımlarına da yüzde 15 oranında zam yapıldı” şeklinde konuştu.

Her zaman çalışanlarımız ile omuz omuzayız

Her zaman personelin yanında durduklarını ve işçilerine haklarının korunması noktasında en iyi imkanları sağlayabilmek için üstün çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Togar, “Tekkeköy Belediyemiz ile Hizmet-İş Sendikası arasında imzaladığımız toplu iş sözleşmesi belediyemize, işçilerimize ve ailelerine hayırlı uğurlu olsun. Tekkeköy büyük bir ailedir, bu büyük ailenin mutluluğu ve huzuru için elimizden gelenin en iyisini yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Çalışanlarımızla başkan personel ilişkisinden çok aile ilişkisine önem veriyor ve personelimizi kucaklayan bir anlayış ile yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Tekkeköy Belediyesi ile tüm Samsun’a örnek olacak bir sözleşme imzaladıklarını söyleyen Ziya Uzun da Togar ve ekibine teşekkür etti.