Togar: “Çıtayı daha da üst seviyelere taşıyoruz"

Burada gücümüzün kaynağı vatandaşlarımızdır” dedi.

Her pazartesi günü düzenlenen halk gününde ilçe halkına kulak veren Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ile Belediye Başkan Yardımcıları talepleri anında çözüme kavuşturmaya devam ediyorlar.

Her zaman her koşulda ilçenin sesi olan halka kulak verdiklerine dikkat çeken Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Göreve geldiğimizde belediyemizde olmayan ve büyük eksiklik olarak gördüğümüz birçok uygulamayı hayata geçirdik. Bunlardan bir tanesi de halk günlerimiz. Biz görevi devraldığımızda halkımızın taleplerini şikayetlerini bildireceği başkanla ve yönetim kadrosuyla birebir görüşüp kararlar alacakları bir zaman dilimi yoktu. Hemen bir çözüm merkezi oluşturduk. Ardından her pazartesi halk günleri düzenlemeye başladık” ifadelerini kullandı.

“Halkımız bizlere her an ulaşabiliyor”

İlçe halkı ile aralarında hiçbir iletişim engeli ve mesafenin olmadığına vurgu yapan Togar, “Vatandaşlarımız bizlere her zaman her yerde ulaşıp dertlerini, sıkıntılarını şikayetlerini ve taleplerini çok rahat bir şekilde iletebiliyordu. Ama kendilerine belediyede ayrılmış bir vakit istiyorlardı. Biz de halkımızın talebi doğrultusunda halk günlerimizi uygulamaya koyduk. Halkımız hiçbir randevu almadan gelip doğrudan bizlerle görüşerek taleplerini ve şikayetlerini ileterek birlikte çözüm yolları buluyoruz. Ayrıca birlikte yeni hedefler belirliyoruz” diye konuştu.

“Yeni hedefler belirliyoruz”

İlçede belirlenen taleplerin karşılanmasının ardından yeni hedeflerin belirlendiğine vurgu yapan Başkan Togar, “Her zaman çıtayı daha da yükseltiyoruz. Belirlenen hedeflere ulaşınca yeni hedefler belirleyerek çıtayı daha da üst seviyelere taşıyoruz. Burada en büyük dayanağımız ve kaynağımız gücümüzün kaynağı vatandaşlarımızdır. Birlikte az zamanda çok işler başardık. Bundan sonrada aynı kararlılık ile hız kesmeden hizmet üretmeye devam edeceğiz. İlçemizi, şehrimizi ve ülkemizi el birliği ile sorumluluk bilinci içerisinde 2023, 2053, 2071 hedeflerine taşıyacağız” şeklinde konuştu.