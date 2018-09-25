Togar: “Eğitim için elimizden geleni yapmaya hazırız”

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde okulların ihtiyaçları, talepleri, sorunları ve eğitimin daha üst seviyelere çıkartılabilmesi maksadıyla toplantı düzenlendi.

Tekkeköy İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Yalçınkaya ilçenin farklı okullarında yöneticilik görevi yürüten okul müdürleri ile bir araya geldi.

Tekkeköy'de eğitimin kalitesinin en üst seviyelere çıkartılması ve eğitim kurumlarının fiziki yapısının, eksiklerinin giderilmesi noktasında böyle bir toplantı tertiplediklerini söyleyen Tekkeköy Kaymakamı Edip Çakıcı, “Tekkeköy'de göreve yeni başladık. İlçeyi tanımaya çalışıyoruz. Yeni eğitim öğretim yılı başladı. Yeni eğitim yılı tüm öğretmenlerimiz, öğrencilerimiz ve siz değerli okul müdürlerimize hayırlı olsun. Bugün okullarımızın eksikliklerinin giderilmesi ve eğitimin kalitesinin daha da üst seviyelere taşınabilmesi için toplandık. Hepimizin amacı öğrencilerin başarılara imza atarak ilçemizde dereceye giren öğrenciler çıkartmak. Bu konuda bizler ve belediye başkanımız elinden geleni yapmaya hazır” dedi.

“Eğitime yapılan yatırım geleceğimize yapılan yatırımdır”

Eğitimin tüm bileşenlerinin etraflıca masaya yatırıldığını söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Her platformda eğitimin önceliğimiz olduğunu dile getiriyoruz. Geleceğimiz, yarınların sahibi evlatlarımız bu sıralarda eğitim alarak vatanına, milletine hayırlı bir evlat olmak için çalışıyorlar. Burada hepimize önemli görevler düşüyor” diye konuştu.

“Elimizden geleni yapmaya hazırız”

Eğitim ile ilgili her konuda belediye olarak göreve hazır olduklarını belirten Başkan Togar, “Eğitim seviyesinin üst seviyelere taşınmasında verilen eğitim kadar eğitim kurumlarının yapısı, fiziki durumu, teknolojik alt yapısı gibi dış etmenler önemli bir yer tutuyor. Bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren eğitim konusunda önemli çalışmalar yürüttük. İlçemizdeki okul sayısını üç kat arttırdık. Okullarımızın boya badana, tadilat, çevre düzenlemesi, perde duvarı gibi birçok eksikliğini giderdik. Okullarımıza elimizden geldiğinde yardım yaptık. Bugün burada belirlenen ortaya konan okullarımızın taleplerini not aldık. Bizim üzerimize düşen görevleri yerine getirmeye hazırız. Eğitime yapılan yatırımların geleceğimize yapılan yatırımlar olduğunun bilincindeyiz. Yeni eğitim-öğretim yılında hepinize tekrar başarılar dilerim” şeklinde konuştu.