Togar, halkın problemlerini dinledi

İlçe halkının tüm taleplerine kulak verdiklerini söyleyen Başkan Togar, “İlçemizde yaşayan yediden yetmişe herkesi, her kesimi dinleyerek düşüncelerine önem veriyoruz. Elli bir bin nüfus aynı ilçe içinde birlikte yaşamımızı sürdürüyoruz. Herkesin talepleri, istekleri, şikayetleri ve hayalleri farklı. Bizde bu farklılıklardan yola çıkarak ortak noktada buluşup güzel hizmetler ve projeler ortaya konuyoruz” diye konuştu.

“Tekkeköy eski Tekkeköy değil”

Tekkeköy’ün eski Tekkeköy olmadığının altını çizen Togar, “İlçemiz artık herkesin yaşamak istediği bir yerleşim yeri haline geldi. Önceki dönemlerdeki noksanları ve halkın isteklerini iyi analiz ederek eski Tekkeköy’den eser bırakmadık. Parkları ve bahçeleri, sosyal alanları, tesisleri, spor kompleksleri ve daha birçok hayata geçen proje ile ilçemizi herkesin zihnindeki hayal ettiği konuma getirdik. Burada en büyük pay bizlere her zaman destek veren ve fikirlerini bizlerle paylaşan halkımızdır” ifadelerini kullandı.

Her hafta pazartesi günü düzenlenen Halk günlerinin olumlu sonuçlar doğurduğuna dikkat çeken Togar, “Halk günleri bir anlamda bizim yol haritamızın belirlenmesine de yardımcı oluyor. Karşılıklı istişareler ve ortak akıl çerçevesinde çok güzel olumlu sonuçlara ulaşıyoruz. Bizlerin gönül kapıları da belediyemizin ve odalarımızın kapıları her zaman vatandaşlarımıza sonuna kadar açıktır. Bir birimizden güç ve kuvvet alarak ilçemize daha nice hizmetler yapmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.