Togar: “Hastanenin ihalesi 26 Temmuz’da yapılacak”

İş adamı Fikri Dağaşan tarafından Kahyalı Mahallesi’nde düzenlenen iftar programına Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Tekkeköy Kaymakamı Günay Öztürk, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman, AK Parti Tekkeköy İlçe Başkanı Hayri Ağırlar, Başkan Yardımcıları, ilçe teşkilatı, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.

Ramazan sofralarının manevi havasının doyumsuz olduğunu söyleyen Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “Maneviyatının yanında birleştirici bütünleştirici özelliğe de sahip olan ramazan sofraları binleri aynı masa etrafında topluyor. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da vatandaşlarımız ile birlik beraberlik içinde omuz omuza bir Ramazan ayının daha sonuna gelmiş bulunuyoruz. Rabb’im daha nice Ramazanlara birlik beraberlik içerisinde ulaşmamızı nasip etsin” dedi.

Hastanenin ihalesi 26 Temmuz’da

Başkan Togar şunları söyledi:

“Ev sahibi olarak gördüğümüz, burada doğup büyüyen Sayın Bakanımız bu akşam tüm ilçe halkının merakla beklediği ve kendi ağzından duymayı arzu ettiği 250 yataklı devlet hastanesi ile ilgili son gelişmeleri paylaştı. Tüm ilçe halkının pür dikkat takip ettiği 250 yataklı devlet hastanesinin 26 Temmuz’da ihalesinin yapılacağını ve Ağustos ayının sonunda ise hastanenin temelinin atılacağı müjdesini bir kez daha yineledi. İlçemizin en büyük kanayan yarasını dindiren öncelikle Sağlık Bakanımız Ahmet Demircan’a, Samsun milletvekillerimize ve emeği geçen herkese sahsın ve ilçem adına bir kez daha teşekkür ederim. Tekkeköy hizmetlerin devamı için güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için kararını verdi. Dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’ı başkan yapıp Mecliste yine güçlü olacağız. Çünkü ülkemizin bekası için mazlumların kurtuluşu için tek çere bu. Bizler de gece-gündüz çalışarak üzerimize düşen görevleri yapacağız. Rabb’im birlik beraberliğimizi daim eylesin. Tuttuğumuz oruçları yaptığımız ibadetleri dergahı izzetinde kabul ve makbul eylesin.”