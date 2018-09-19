Togar: “Milli şuur bilinci ile hareket etmeliyiz”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, belediyede görev yapan personel ile Kutlukent Düğün Salonunda bir araya geldi.

“Herkes üzerine düşen görevi yapmalı”

Personel ile bir araya gelen Başkan Togar, “Dış güçlerin ülkemize yönelik yaptığı tüm saldırıların yanında şimdi de ekonomik alanda sürdürdüğü saldırılarla ülkemizin gelişmesine ve büyümesine zarar vermeye çalışıyor. Bizler de bu konuda üstümüze düşeni yapmalıyız. Bu bir ekonomik savaştır. Darbe girişimleri ile terörle daha birçok yolla ülkemize zarar veremeyen dış kuvvetler şimdide ekonomik yönden ülkemize saldırmaya başladılar. Bizler de bu saldırılara karşı bir ve beraber olmalıyız. Öncelikle Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu tasarruf tedbirlerine uymalıyız. Çalıştığımız kurumda gerekli hassasiyeti göstermekle başlayıp bunu evimizde ve çevremizde sürdürmeliyiz. Ülkemizin büyümesi gelişmesi ve bölgede lider konuma gelmesi dış kuvvetleri rahatsız etti. Bu güne kadar onlarca olumsuzluğu birlik beraberlik ve milli şuurla göğüs geren milletimiz elbette bu süreci atlatacak” dedi.

“Her geçen gün daha da büyüyen kocaman bir aileyiz”

Birlik ve beraberliğe vurgu yapan Başkan Togar, “Biz ilçemize hizmet için mesai kavramı gözetmeksizin gece-gündüz çalışan kocaman bir aileyiz. Bugün ilçemizde yapılan tüm çalışmalarda, hayata geçen projelerde herkesin bir emeği var. Yapacak daha çok işimiz var. Çıtayı her geçen gün yükselttik ve yükseltmeye de devam ediyoruz. Bugün olduğu gibi bugünden sonrada bu büyük ailenin fertleri olarak hep birlikte güzel işlere imza atmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar personel ile toplu fotoğraf çektirerek toplantı son buldu.