Togar: “Örnek bir belediyecilik anlayışı sergiledik”

Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, “4,5 yıl önceki Tekkeköy ile bugünkü Tekkeköy'ü görenler farkı çok daha iyi anlıyorlar. Birçok çalışma ile örnek bir belediyecilik anlayışı sergiledik” dedi.

Başkan Hasan Togar, yollarda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Ulaşım ağının en büyük dayanağı olan yollarda ilçe tarihinin en büyük çalışmalarının yürütüldüğüne dikkat çeken Başkan Togar, “Tekkeköy AK Parti Belediyecilik anlayışıyla tanıştığı anda her alanda farkı yaşamaya başladı. Dört buçuk yıl önceki Tekkeköy ile bugünkü Tekkeköy'ü görenler farkı çok daha iyi anlıyorlar. Parklar, bahçeler, sosyal tesisler, projeler, yollar ve daha birçok çalışma ile örnek bir belediyecilik anlayışı sergiledik. Birçok merkez ilçeden daha fazla yol ağına sahip olan ilçemizde göreve geldiğimiz ilk gün başlattığımız çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Beton, sıcak asfalt, taş parke, A tipi asfalt gibi farklı malzemeler kullanarak sürdürdüğümüz çalışmalarımızı planladığımızın kat kat üstünde devam ettiriyoruz” diye konuştu.

Yol çalışmalarını yerinde inceleyen Togar, “Her zaman olduğu gibi yine yollarımızda sürdürdüğümüz, devam eden, tamamlanan ve yapmayı planladığımız yollarımızda incelemelerde bulunduk. Vatandaşlarımız ve muhtarlarımız ile görüştük. Yollarımızda dört buçuk içerisinde çok önemli çalışmalar yaptık. Özellikle kırsal mahallelerimiz elli yıldır görmediği hizmeti gördü. Bu çalışmalarımızı planladığımızın kat kat üstünde bir başarı ile tamamladık. Verdiğimiz sözleri yerine getirdik. Bundan sonrada çalışmalarımızı aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.